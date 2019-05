Collboni: “En quince días Barcelona volverá a tener un alcalde socialista”

El candidato del PSC en Barcelona Jaume Collboni ha asegurado en el mitin de arranque de la campaña a las elecciones municipales que habrá que escoger entre una ciudad subordinada al proceso independentista o volver a ser Barcelona: "Salimos a ganar las elecciones. A ganar y gobernar esta ciudad. La buena noticia es que en quince días Barcelona volverá a tener un alcalde socialista". En el acto, que se ha realizado en Sant Martí, han participado el ministro de Exteriores y candidato del PSOE a las europeas, Josep Borrell; la ministra de Industria, Reyes Maroto, y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta. También han asistido el expresidente de la Generalitat José Montilla y diputados del Parlament, entre otros.

Borrell ha afirmado que hace mucho que Cataluña no pinta mucho dentro de España: "No nos queremos ir, nos queremos quedar para hacer a España mejor", ha dicho. Borrell ha querido destacar la labor que puede hacer Iceta en el Senado para mostrar la diversidad, y ha afirmado que las ideas de Europa son contrarias a la de los independentistas porque, según él, no son favorables a levantar fronteras y apuestan por convivir en la diversidad, y les ha pedido dejar el "virtualismo" y poner los pies en el suelo.

El acto estuvo marcado por la grave situación de salud del exministro del Interior y exsecretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, para el que Iceta ha tenido unas palabras de apoyo: "El partido socialista es una familia. Nos queremos como hermanos. Si Alfredo es algo, es un luchador. Un hombre que luchó y venció al terrorismo, al desanimo", ha dicho y ha agradecido al presidente, Pedro Sánchez, su oferta para presidir al senado.

En la campaña para el 26-m, los socialistas plantean que Barcelona ha retrocedido en estos últimos cuatro años y responsabilizan de ello a la alcaldesa Ada Colau. Con el lema "Tornem a ser Barcelona" quieren convencer al electorado de que la lista socialista es la única capaz de evitar que la capital catalana se convierta en la "trinchera" del independentismo. Collboni aboga por una Barcelona cosmopolita que recupere el pulso y liderazgo que tuvo en los 30 años de gobiernos socialistas, desde Narcís Serra, Pasqual Maragall, Joan Clos y Jordi Hereu.

El PSC considera que ellos representan la "izquierda no independentista", la que prioriza promover medidas para resolver los problemas de los ciudadanos, como la vivienda y la seguridad. Y critican a Colau por no haber cumplido sus promesas y, por ejemplo, haber abandonado los barrios.