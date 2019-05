Terror a ritmo de rock y fútbol dialéctico

EXPOSICIÓN. Giovanni Battista Piranesi

A partir de esta semana, la Biblioteca Nacional nos invita a perdernos en los grabados de Piranesi, gracias a esta exposición, que reúne estampas al aguafuerte y libros procedentes del amplio fondo de esta institución. Junto a las obras de Piranesi, podrán verse también las de artistas como Palladio, Juvarra o Canaletto, que influyeron decisivamente en su trabajo. Es importante resaltar que no se trata de “una exposición más sobre Piranesi” –las muestras en torno a su obra han proliferado en los últimos años, así como los catálogos y libros sobre su figura–, sino que la Biblioteca Nacional se ha propuesto que sirva como estudio y catalogación razonada de las obras del arquitecto y grabador veneciano que allí se conservan.

Cuándo: Del 7 de mayo al 22 de septiembre. Dónde: Biblioteca Nacional (Paseo de Recoletos, 20-22). Precio: Gratuito.

CINE. El Gabinete del Doctor Caligari + Toundra

¿Cómo sonaría una película de terror a ritmo de rock instrumental? El Cine Capitol y Café Kino nos invitan a descubrirlo este miércoles junto a la banda madrileña Toundra, que estrenará la música original que ha compuesto para El Gabinete del Doctor Caligari. Esta joya del cine de terror, dirigida por Robert Wiene y estrenada en 1920, está considerada como la pieza más representativa del expresionismo alemán por sus claroscuros y sus exageradas perspectivas. Esta noche, podremos acompañar al doctor Caligari y a Cesare por las calles de Holstenwall como nunca antes lo habíamos hecho: con una banda sonora de lujo.

Cuándo: 8 de mayo a las 21.30. Dónde: Cine Capitol (Plaza de Legazpi, 8). Precio: 3,50 euros.

TEATRO. L’homme de La Mancha

A Jacques Brel le conocemos sobre todo por ser el intérprete del célebre Ne me quitte pas, pero lo que quizá mucha gente no sepa es que el belga era un gran fan de Cervantes y muy especialmente de su Don Quijote, un personaje con el que se identificaba profundamente. Por eso, en 1968, Brel estrenó en Bruselas el musical L’homme de La Mancha, adaptado e interpretado por él mismo, con libreto de Dale Wasserman, música de Mitch Leigh y letra de Joe Darion. Ahora, medio siglo después de su hazaña, el teatro KVS, La Monnaie y el Théâtre de Liège se han unido para recrear la obra ideada por Brel, adaptándola a la actualidad, sin cambiar ni el texto ni la música originales. El resultado lo podremos ver esta semana en el Teatro Español.

Cuándo: Del 9 al 11 de mayo. Dónde: Teatro Español (c/ Príncipe, 25). Precio: De 7 a 25 euros.

DEBATE. El fútbol más allá del fútbol

Pocas cosas hay más omnipresentes en los medios de comunicación que el fútbol, un deporte del que hablamos mucho, pero sobre el que pensamos (y debatimos) poco. Este jueves, el Institut Français organiza una charla entre el periodista Mickaël Correia –autor del libro Una historia popular del fútbol. Más allá del negocio millonario– y el también periodista y comentarista deportivo Santiago Segurola, en la que podremos descubrir las otras muchas variables que atraviesan este deporte, más allá del dinero, los jugadores galácticos y los grandes campeonatos. Para muchos colectivos, el fútbol se convirtió en un instrumento de emancipación y en un deporte subversivo, “una historia popular” de la que apenas oímos hablar y a la que vale la pena asomarse.

Cuándo: 9 de mayo a las 20.00. Dónde: Teatro del Institut Français (c/ Marqués de la Ensenada, 10). Precio: Gratuito.

FESTIVAL. FAN Naves

Una selección de lo mejor de la música asiática electrónica más experimental, llega este fin de semana a Matadero Madrid de la mano del Festival FAN. Los coreanos Tacit Group –conocidos por sus shows, en los que generan creaciones audiovisuales con algoritmos en directo–, abrirán el festival el viernes 10 y volverán a actuar el sábado 11, día fuerte del FAN. En esa jornada de diez horas de música ininterrumpidas, podremos ver a tres de los referentes femeninos de la electrónica mundial, Kyoka, Pan Daijing y Hito Dj, así como al artista sonoro tailandés Koichi Shimizu –colaborador del director de cine Apichatpong Weerasethakul–, al japonés Yosi Horikawa –capaz de generar sonidos con objetos cotidianos– o al iraní Sote –que fusiona la música clásica de su país con la electrónica–, entre otras interesantes propuestas.

Cuándo: 10 y 11 de mayo. Dónde: Naves Matadero (Paseo de la Chopera, 14). Precio: De 8 a 20 euros.

FESTIVAL. Music and Dealers

Un año más, vuelve por San Isidro el festival Music and Dealers, un encuentro que combina música con un mercado discográfico, foodtrucks y actividades infantiles. De viernes a domingo, la Casa del Reloj acogerá los DJ sets de Diskoan, Moto Kiatu, Mosul Mosul, RealNoReal & Possible Others, Glue Kids, Portal Crew, Iberian Juke o Asterisco, entre muchos otros. Para los más pequeños, habrá cuentacuentos con música electrónica, un show de chotis y una clase de este castizo baile con la asociación Rompe y Rasga, y un taller de reconocimiento de objetos a cargo de la ONCE, para que los niños entiendan cómo se sienten las personas con menor capacidad visual o auditiva. Entre las novedades de esta edición, se encuentran un mercado de diseño y segunda mano y una competición de breakdance, que tendrán lugar el domingo 12.

Cuándo: Del 10 al 12 de mayo. Dónde: Casa del Reloj (Paseo de la Chopera, 6). Precio: Gratuito.

CICLO. Sarah Maldoror, poeta y cineasta de la negritud

Esta es la primera retrospectiva de la cineasta Sarah Maldoror que se organiza en nuestro país. Maldoror –que tomó su nombre artístico de Los Cantos de Maldoror, escritos por el Conde de Lautréamont– fue una de las primeras mujeres en rodar un largometraje en el continente africano y también una de las que mejor ha retratado a las mujeres africanas en el cine, así como la fundadora de la primera compañía teatral integrada únicamente por actores africanos y afrocaribeños. Cineasta decolonial y comprometida con el activismo social desde hace décadas, su trabajo sigue siendo un gran desconocido para el gran público. La oportunidad que nos brinda el Reina Sofía puede ser un buen momento para acercarse a él.

Cuándo: Del 11 al 19 de mayo. Dónde: Museo Reina Sofía (c/ Santa Isabel, 52). Precio: Gratuito.

INFANTIL. ¡Panra! Taller para familias con Chico Trópico

El colectivo Chico Trópico aterriza este mes en el Centro de Arte Dos de Mayo con una de sus singulares propuestas. Se trata de un taller para familias –cuyo título, ¡Panra!, proviene de un grito de guerra inventado por uno de sus hijos– en el que se invita a los asistentes a que exploren una habilidad que todos tenemos, pero pocos explotamos: la de tocar sin saber. Con el sonido, el humor y la imaginación como hilos conductores, este taller quiere crear bandas lideradas por los músicos menos experimentados. La actividad está indicada para niños a partir de 1 año y es necesario inscribirse.

Cuándo: 11 y 18 de mayo y 1 de junio. Dónde: CA2M (Avda. Constitución, 23. Móstoles). Precio: Gratuito.

