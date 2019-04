Ciudadanos deja en el aire quién asumirá ahora el papel de Arrimadas en el Parlament

Carlos Carrizosa, portavoz del grupo de Ciudadanos en el Parlament, ha dejado en el aire quién asumirá el rol de jefe de la oposición cuando Inés Arrimadas abandone la Cámara catalana para ocupar su escaño en el Congreso. La hipótesis más probable, que el partido no desmintió en su momento, era que ese papel lo ocupara la diputada Lorena Roldán. Sin embargo, Carrizosa no lo ha confirmado. "Tenemos que hacer ajustes", ha dicho. Miembros del partido han recordado que nunca hicieron ningún anuncio oficial sobre la persona que tomaría el relevo a Arrimadas.

En una conferencia de prensa en el Parlament, Carrizosa ha subrayado que serán los militantes que en unas primarias elegirán al líder del partido y al sustituto de Arrimadas como cabeza de cartel en las futuras elecciones autonómicas. Todo el mundo da por hecho de que serán después de que se dicte la sentencia del procés. Sin embargo, esa elección la ha desligado de la situación actual del grupo parlamentario.

No solo se trata de suplir a Arrimadas: el partido también tiene que sustituir a José María Espejo-Saavedra, vicepresidente del Parlament y que ha ocupado el número dos de la lista de Ciudadanos al Congreso. Con un perfil parecido al de Arrimadas y asidua en tertulias, Roldán ha recibido críticas en el Parlament —entre ellas, las que le formuló la popular Andrea Levy— por aparecer en una fotografía en una manifestación de la Diada de 2013 tocada con una barretina.

El portavoz ha rechazado la posibilidad de que Arrimadas se replantee su decisión de ocupar su escaño en Madrid después de que la formación haya fracasado en su intento de alcanzar el Gobierno y en desalojar a Pedro Sánchez en La Moncloa. "Su compromiso es firme y estará muy conectada con lo que suceda en el Parlament y en este grupo parlamentario", ha afirmado Carrizosa asegurando que la política tendrá un papel crucial en su proyecto de expandir el proyecto de Ciudadanos en toda España.

La formación naranja ganó las elecciones el 21-D de 2017 pero en estos comicios autonómicos se ha estancado repitiendo los cinco escaños que obtuvo en 2016. De hecho, los tres partidos que abogaban por aplicar el artículo 155 han sumado solo siete de los 48 diputados en juego. Pese a ello, Carrizosa ha puesto en valor el balance de su partido -"No se ha desvirtuado". y ha destacado las buenas expectativas que tienen depositadas en las próximas elecciones municipales donde han presentado 200 candidaturas en Cataluña. Esquerra es el partido que ha registrado más superando las 800. "Si vemos los resultados del 28-A, vemos que los partidos independentistas no llegan al 40%. Si todo el lío ha servido para esto, que reflexionen y piensen si lo que hicieron fue lícito o no".