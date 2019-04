La Audiencia decidirá si el doble crimen del Cash Récord se queda sin castigo

A punto de cumplirse 25 años, mañana 30 de abril lo hará, del doble crimen del Cash Récord (un supermercado mayorista en el polígono industrial de O Ceao en la ciudad de Lugo), el juzgado de Primera Instancia número uno que llevaba el caso ha remitido las actuaciones y todas las diligencias a la Audiencia Provincial de Lugo. El 30 de abril de 1994, al filo de las siete de la tarde, la hermana de Elena López se topaba en esa nave mayorista con los cadáveres de Elena, cajera, y del reponedor Estebán Carballedo, muertos a balazos. Desde el principio se vinculó el doble crimen a un posible robo, de unos cinco millones de las antiguas pesetas (30.000 euros).

La propia Isabel López, que reavivó la investigación con una huelga de hambre y actos de protesta antes de que prescribiera a los 20 años, confirmaba que el juzgado “ha pasado la pelota a la audiencia”. Coincide que dos de los grandes misterios criminales sin resolver de Galicia se dieron en la misma fecha, 30 de abril, aunque en diferentes años, y en los dos casos las familias pelean denodadamente por sacar adelante las pesquisas que la justicia no impulsa. Uno es el caso del Cash Récord. El otro es el de la desaparición y posterior hallazgo del cadáver de la joven viguesa de 21 años Déborah Fernández-Cervera, hace ahora 17 años.

“El juez dijo que ya no iba a admitir más investigación, ni más diligencias. Se habían solicitado varias diligencias y él dice que no, que no ve por dónde salir y pasó el caso a la Audiencia", protesta Isabel López, la hermana de la cajera asesinada. "Ahora tenemos que esperar a que contesten en la Audiencia, si admiten las diligencias o no”, sigue desesperanzada.

La hermana de una de las víctimas, aún a día de hoy, tiene claro que con este tipo de “contingencias” lo que se busca es que las familias “se aburran, se cansen y no soliciten nada más: que pase el tiempo y prescriba”, resume. No obstante, Isabel López se preocupa en avisar que se dará “tiempo a la Audiencia”, y en el caso de no obtener ninguna respuesta tiene claro que llegará al Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Ella misma anunció hace unos días que estaba dispuesta a volver a encadenarse, esta vez dentro de la fiscalía, para protestar por el abandono que sienten padecer los parientes de las víctimas. En este caso, como en el de Déborah Fernández, siempre hubo un sospechoso.

Mañana, en el 25º aniversario de este doble crimen, las familias volverán a movilizarse exigiendo “justicia”, y dispondrán carteles con las caras de los dos asesinados en las puertas de la muralla romana, que finalmente dejarán en los juzgados de la Plaza de Avilés.