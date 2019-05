“El amor puede estar en cualquier escalera o barrio”

Sonia Alonso (Barcelona,35 años) es la creadora de la aplicación ¿Tienes sal?, cuyo objetivo es acercar a los vecinos del mismo barrio y hacer que sea más fácil crear comunidad. Esta plataforma funciona de manera similar a Facebook. Cuenta con un muro donde la gente puede pedir cosas a sus vecinos, organizar eventos y hacer grupos entre ellos. Alonso explica que quiere volver a hacer barrio, que los vecinos vuelvan a ser conocidos, puedan prestarse objetos y salir a caminar juntos.

¿Y tú, tienes sal?

Si, claro que tengo sal.

¿Cuál fue la motivación para crear esta aplicación?

Cuando vivía en Berlín conocí una plataforma alemana llamada Nebenan. No sabía que existían esas plataformas para vecinos y me pareció una muy buena idea porque se están perdiendo muchos lazos vecinales y pensé que podía funcionar en España. Al principio tenía un poco de miedo porque en España la gente ya de por sí es abierta y depronto no iba a funcionar.

¿Cree que en Madrid la gente es más cerrada que en otras ciudades de España?

En Madrid la gente es bastante abierta. Es una ciudad de acogida para la gente de afuera.

¿Cuánto tiempo lleva con la aplicación?

Empezamos en junio en Madrid y septiembre en Barcelona.

¿Cuál ha sido su acogida?

Al comienzo nos costó arrancar porque la gente estaba pensando en el verano y no en vecinos, pero después la gente empezó a unirse y estos 9 meses ha funcionado muy bien.

¿Cuánta gente hay suscrita?

En Madrid en este momento tenemos 43.000 vecinos que quieren volver a crear lazos y estamos en 284 barrios. Esta semana empezamos en seis barrios más de la periferia de Madrid.

¿Cuáles son los nuevos municipios donde están?

Ahora hemos empezado en Leganés, Alcorcón, Getafe y Alcobendas. La gente no lo estaba pidiendo nos decían que ellos también eran parte de Madrid.

¿Por qué ya nos vamos donde el vecino a pedir sal?

La gente ya no se queda toda la vida en una casa como se acostumbraba antiguamente. Las redes sociales y el Internet también han incidido en que la gente ya no hable con sus vecinos. Ya no hablas con el banquero, con el cartero porque todas esas cosas ahora las consigues con un clic. Se ha creado un clima de desconfianza y de desconocer a la gente.

Pero las redes sociales no producen más desconfianza

Para evitar eso nosotros pedimos a todo el mundo que se registre con nombre y apellido para que la gente no se esconda detrás de un alias.

Están desapareciendo los pequeños comercios de barrio también

Las nuevas tiendas grandes y los supermercados están haciendo mucho daño al pequeño comercio. Esperemos que esta aplicación también pueda ayudar a los vecinos a acercarse más a ese tipo de locales.

¿Cómo verifican que son vecinos y no personas ajenas al barrio?

Tenemos un sistema que obliga a los vecinos a comprobar si la dirección es correcta, a través de un código de acceso que da otro vecino, el envío de una postal, por GPS o presentando un documento.

Alguna experiencia que se haya vivido en los barrios a través de la aplicación

En Chamberí hay un grupo de 100 personas y quedan a cada rato para hacer planes sea jugar al fútbol o irse a tomar algo. En Vallecas están haciendo un huerto urbano y tienen un grupo de mujeres que van a caminar juntas todas las mañanas. Por ejemplo, en el barrio de Lavapiés una vecina pidió por la aplicación colaboración para renaturalizar el barrio e intentar que sea más verde. Otra persona del barrio de Olavide se ofreció para cuidar erizos y algunos usuarios piden sillas para reuniones familiares al no tener suficientes en casa.

No es muy fácil que la gente use la aplicación para hacer publicidad y no para lo que se pretende

Está sucediendo y estamos intentando combatir eso porque queremos que tienes sal sea una plataforma vecinal y no comercial, pero también creo que una plataforma vecinal son los negocios locales. Eso también forma el tejido social de barrio. Entonces entendemos que la panadería o el zapatero del barrio digan estamos aquí por medio de la plataforma.

Y no funciona como un tinder de barrio

Pues la verdad es que no lo sé. No queremos que sea una plataforma de ligue, pero claro el amor puede estar en cualquier escalera o barrio. La gente se conoce y puede que pase algo más.

¿Cómo se mantiene la aplicación?

De momento con inversores. En el futuro queremos ser auto suficientes. Queremos una plataforma que apoye cada vez más a los vecinos y siempre va a ser gratis.

¿Qué tipo de gente usa tienes sal?

La media de edad es de 35 o 40 años, pero hay mucha gente de 60. La usan más las mujeres que los hombres actualmente.

¿Cree que la gente entra en la aplicación porque se siente sola?

Sí y por eso le damos la oportunidad a la gente de conocerse con sus vecinos e irse a tomar un café o quedar para charlar.

¿Usted se siente sola?

No, nunca me he sentido sola, pero la gente está muy sola.

¿Usted utiliza la aplicación?

Si, he ido a unas cuantas quedadas. Hace poco fui a cine con unos vecinos y hace una semana me operaron de la rodilla y no me podía mover de mi casa y una vecina me dejo un trivial.

¿A qué se dedicaba antes?

Yo trabajé durante seis años como jefa de un equipo de marketing para una empresa tecnológica. Por eso toda esta parte de comunicación y marketing ya lo tengo bastante aprendido.

¿A dónde pretende llegar con tienes sal?

Llegar a más gente, más ciudades. Poder crear más vínculos sociales con asociaciones para hacer cosas conjuntas para llevar este lema a la calle.

¿Se puede vivir de una app gratuita de móvil?

Eso todavía no lo sabemos esperamos que si.

