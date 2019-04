Paseo por 300 años de uniformes de los Mossos d'Esquadra

Están los tiempos, se dirán alguno, como para hacer una exposición sobre los mossos, con lo que les está cayendo desde todas partes. Sin embargo, la que se les dedica en Can Serra, la sede de la Diputación de Barcelona en Rambla de Catalunya, evita los temas políticos y las polémicas para centrarse en el vestuario.

Els uniformes del cos de Mossos d'Esquadra, 300 anys d'historia (hasta el 30 de junio, visitas guiadas gratuitas por Sant Jordi) es precisamente eso, una panorámica de la policía catalana desde sus orígenes hasta la actualidad a partir de su indumentaria. Componen la exposición maniquíes con uniformes históricos de los mossos, dibujos (de Francesc Riart), banderas y una muestra de objetos y elementos relacionados con la labor policial del cuerpo, en el pasado y en la actualidad. Un estupendo mural de 12 metros obra de Mar H. Pongiluppi muestra juntos todos los uniformes que ha tenido el cuerpo.

Es una exhibición pequeña pero muy bien montada, no en balde se ha encargado de hacerla, a iniciativa de la Diputación de Barcelona y los propios mossos, el grupo de investigación Didpatri (Didáctica del Patrimonio y Museografía) de la Universidad de Barcelona, especializado en insuflar vida a la Historia. Xavier Hernàndez, director de Dipatri, señala que no es fácil hoy en día hacer una exposición sobre los mossos y salir indemne pero cree que lo han conseguido. “Los uniformes históricos son muy guapos, los hemos reproducido con los paños que más se parecen a los originales y la idea es que los figurines vayan a parar luego al museo de los mossos en la comisaria de Sant Andreu. Hemos hecho una investigación muy extensa que puede dar para un libro”. Hernàndez subraya que los uniformes de los mossos tienen mucha personalidad y la han conservado a lo largo de sus tres siglos de existencia (que los convierten, dice, en la policía más antigua del mundo). Ha sido fundamental para su extraordinaria continuidad que conservaran como hilo conductor lo que hoy llamaríamos colores corporativos, el rojo, el azul y el blanco, sin olvidar las espardenyes. Hernández recuerda que los mossos son un cuerpo integral, con pilotos, submarinistas y policía científica, y no solo los antiavalots de estos tiempos convulsos.