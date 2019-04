Las voces de Conde Duque

Basta con situarse en medio del patio sur del Centro Cultural Conde Duque y presionar el play del reproductor MP3 para sumergirse en la historia de este edificio, antiguo cuartel militar construido en 1717, por orden de Felipe V. Pero lo que el usuario tiene entre sus manos y escucha a través de los auriculares no es una simple audioguía, es un compendio de testimonios que radiografían el lugar a través de vivencias y recuerdos de aquellos que tienen o han tenido una relación directa con este espacio: vecinos, archiveros, arquitectos, militares, funcionarios, bibliotecarios o vigilantes.

Este documental sonoro, creado por la artista Edurne Rubio y titulado “Desde. Conde Duque”, se incorpora a las actividades gratuitas del centro y está disponible en horario de apertura. Su duración es de 42 minutos y solo hay que solicitarlo en el punto de información. “Cumple la función de audioguía, pero con la diferencia de que el público se convierte en protagonista porque su visión se añade también a la de aquellos que participan en el documental”, explica Rubio. “Es como estar rodeado de personas que te cuentan sus vivencias con ese espacio. Seguro que le evocará algún que otro recuerdo a algún madrileño o madrileña que lo escuche. Para los que no son de aquí, es una forma diferente de descubrir la historia de este lugar”, añade.

Rubio ya tenía experiencia en esto de los documentales sonoros. En 2004, creó “Desde. Arteleku”, sobre el hoy extinto centro de arte contemporáneo a las afueras de San Sebastián (Guipúzcoa); y en 2009, “Desde. Laboral”, un trabajo sobre el teatro de la Universidad gijonesa La laboral. “Me interesa la percepción del espacio y el tiempo y con la palabra "desde" me refiero a estos conceptos: desde aquí… hasta allí, o desde entonces… hasta ahora”, explica. “Busco crear proyectos artísticos con las características de un site-specific, que permitan desplazarse por el espacio y recorrer su historia”.

“Los directores de Conde Duque conocían lo que había hecho con anterioridad y creyeron que iba en la misma línea de lo que ellos estaban intentando hacer en el centro cultural y me lo propusieron. Así comenzó este nuevo proyecto sonoro”, cuenta la artista y añade que este formato tiene muchas ventajas. “La voz tiene un aspecto mágico porque permite activar la imaginación del público, ver cosas que no están delante de nuestros ojos. También me interesa mucho la transmisión de la historia, como a través de la expresión oral se enriquecen los relatos. Un suspiro, un silencio, una entonación… todo eso cuenta mucho de nosotros mismos”.

El centro dejó de utilizarse para por militares

Para su elaboración, Rubio grabó más de 20 horas de entrevistas. “Quería contar con un abanico muy amplio de personas que tuvieran una visión muy diferente de este espacio”. Las propias voces son las que van guiando al usuario a lo largo y ancho del edificio que durante más de dos siglos albergó a cientos de militares y caballos hasta que, en 1969, el Ayuntamiento de Madrid cesó su uso militar y ejecutó el primer plan de rehabilitación del edificio –el segundo se acometería a partir de 2006–.

Sus patios también han servido para celebrar conciertos de rock y de flamenco, mercadillos y playas artificiales. Desde la década de los noventa, Conde Duque alberga instituciones como el Archivo de Villa, la Biblioteca Histórica Municipal, la Biblioteca Musical Víctor Espinós, la Hemeroteca Municipal de Madrid, la Biblioteca Pública Conde Duque o el Museo de Arte Contemporáneo.

La creadora de este documental destaca la cantidad de anécdotas sobre el edificio que han surgido de estos testimonios. “Creo que lo más llamativo para mí es la herencia de ese cuartel militar y cómo convive hoy con un concepto tan dispar como es el de un centro cultural. De alguna forma ese pasado genera un conflicto latente y constante”, cuenta. “También me resulta interesante el hecho de que un edificio tan grande, situado en el centro de Madrid, se haya convertido en un espacio público, de la ciudadanía, atravesando diferentes momentos políticos”, concluye Rubio, que presentará su nuevo documental audiovisual “Ojo Guareña” en Documenta Madrid, el próximo 13 de mayo.

