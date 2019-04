Hoy roban el Banco de España

La plaza de la Cibeles rememorará hoy una celebración similar a la que se vivió hace casi nueve años por la victoria de la selección española de fútbol en el Mundial. El motivo no obedece a que se conmemore ese triunfo, sino a que se va a robar la caja fuerte del Banco de España. Eso es lo que pretende el director de cine Jaume Balagueró, que va a rodar desde las tres de la tarde una de las escenas principales de su próxima película Way Down. Todo ello obligará a que el tráfico en las inmediaciones de la plaza de la diosa quede suspendido desde media mañana hasta bien avanzada la madrugada de mañana lunes.

El rodaje de Way Down se desarrollará entre abril y julio, tras pasar por distintas localizaciones en la capital y por municipios de la región, además de las costas españolas e Inglaterra. El protagonista del largometraje es el actor británico Freddie Highmore, conocido por series como The Good Doctor y Bates Motel.

La película cuenta que existe una entidad bancaria, que para la ocasión se utiliza la sede del Banco de España, en plena plaza de la Cibeles. Este se caracteriza por ser completamente distinto del resto. Según se contempla en el guion, es absolutamente inexpugnable. Nadie lo ha podido robar porque no hay ni planos ni datos ni nadie que viva y sepa qué ingeniería se utilizó para fabricar hace más de un siglo su cámara acorazada.

El protagonista, Thom Laybrick, encarnado por Highmore, es un joven y brillante ingeniero que es reclutado con el único objetivo de acceder a su interior. Tendrá solo 10 días para urdir un plan que permita reventar esa caja y planear la huida. Para ello, nada mejor que aprovechar la celebración de la final de fútbol que enfrenta a la selección de ese país. Este hecho congregará a cientos de miles de aficionados a las puertas de la entidad. De esta forma, los ladrones podrán pasar inadvertidos entre la multitud.

Todo este plan es el que pretende poner en pie el director Jaume Balagueró desde el mediodía de hoy. Desde las doce de la mañana está previsto que se corte el tráfico entre la plaza de la Cibeles y la calle de Alcalá. Será cuando lleguen los camiones del rodaje y se corte todo el perímetro. Este va desde las calles de Alcalá, de Cedaceros, de los Madrazo, del Marqués de Cubas, de Zorrilla, del Prado, de Juan de Mena, de Ruiz de Alarcón, de Montalbán, de Alfonso XI, de Pedro Muñoz Seca, del Marqués del Duero, de Recoletos, de Prim, de Barquillo, del Marqués de Valdeiglesias y de Gran Vía, junto con la plaza del Rey. Está previsto que en el rodaje participen un convoy de vehículos militares con un coche cámara que circulará por la calle de Alcalá, ocho vehículos patrulla de la Policía Municipal y de la Policía Nacional y ambulancias, todos ellos conducidos por figurantes. Además, intervendrán dos policías nacionales montados a caballo y cuatro motoristas de la Policía Municipal que acompañarán al convoy.

Para dar realismo a la escena, se calcula que participarán más de un millar de figurantes, que serán los encargados de simular la multitudinaria celebración del triunfo de la selección de fútbol.

Sin paso a peatones

El rodaje de la escena también supondrá que los peatones no podrán atravesar la zona cerrada. Tan solo podrán acceder a esta área las personas que residan allí. Tampoco se descartan cortes puntuales de tráfico en las calles aledañas para evitar que se cuele el tráfico o incluso el sonido de vehículos en los tiros de cámara.

El rodaje está previsto que comience hacia la una de la tarde y que termine hacia las tres de la madrugada de mañana lunes. A esta hora llegarán los camiones para recoger todo el material utilizado en la escena de forma que el tráfico en la zona pueda abrirse en la plaza de Cibeles alrededor de las 4.30. La retirada de todo el material que estará estacionado en el bulevar del paseo del Prado concluirá hacia las ocho de la mañana.

47 líneas de la EMT cambian su recorrido Un total de 47 líneas de autobuses de la EMT verán cómo se modifican sus horarios desde las 11.00 hasta las 4.30 de la madrugada del lunes, con motivo del rodaje de la película Way Down en la plaza de Cibeles.

Las 20 líneas diurnas que tienen cabecera en la plaza (1, 2, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 45, 51, 52, 53, 74, 146, 150 y la exprés al aeropuerto) modificarán su recorrido, lo que también afectará a todas las líneas nocturnas —excepto la N28 con destino a Aravaca—, que tendrán que cambiar la ubicación de sus cabeceras. Además, el servicio especial por el cierre parcial de la línea 2 de metro no estará disponible durante todo el día de hoy, según informó el Ayuntamiento.

