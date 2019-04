El Ayuntamiento concluye que Carnes gastó 15.400 euros sin justificar de Turisme de Barcelona

Poco más de 15.000 euros en gastos sin justificar debidamente, sobre todo en hoteles, obsequios y comidas de representación institucional, precipitaron la dimisión de Jordi William Carnes como director general del consorcio público-privado Turisme de Barcelona. Así lo concluye un informe de la Dirección de Control de Gestión del Ayuntamiento, que rebaja de 89.600 a 15.400 euros los gastos irregulares que Carnes pudo realizar con la tarjeta de crédito de trabajo.

La dimisión de Carnes, en febrero de 2018, dio inicio a un culebrón de acusaciones e informes que el Ayuntamiento ha mantenido en la sombra. Incluso el sucesor de Carnes, Joan Torrella, fue nombrado el pasado julio sin que se conozca todavía qué otros candidatos había ni cómo se desarrolló su proceso de selección. Aquel febrero, el concejal de Turismo, Agustí Colom, aseguró que el relevo de Carnes sería elegido mediante "una fórmula abierta, transparente y de concurrencia".

La renuncia de Carnes, ex teniente de alcalde durante la última etapa de gobierno del PSC, se produjo a raíz de la filtración de una auditoría municipal sobre los gastos profesionales del porentonces director general de Turisme durante 2016. El Ayuntamiento encargó a la consultora EY otra auditoría, de todos los gastos realizados por Carnes con la tarjeta corporativa en sus cuatro años como director de Turisme de Barcelona. Este estudio fue entregado al Ayuntamiento en julio de 2018.

Una información de EL PAÍS desvelaba el pasado noviembre que el gobierno municipal todavía no había dado cuenta a los grupos municipales, representados en el comité ejecutivo de Turisme de Barcelona, de la auditoría de EY. En la reunión de la ejecutiva del consorcio de abril de 2018, el presidente de Turisme de Barcelona, Joan Gaspart, agradeció a Colom –que también es vicepresidente primero del ente– que el consistorio aceptara esperar a hacer público el documento hasta que no se hubieran celebrado las elecciones a la Cámara de Comercio. Los principales socios de Turismo de Barcelona son la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona. El Ayuntamiento aporta unos seis millones de euros al presupuesto de 2019 de Turisme de Barcelona, y la Diputación, 380.000 euros –de unos ingresos totales de 54 millones de euros.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aseguró en noviembre que la Oficina de Transparencia municipal decidiría si la auditoría de EY debía hacerse pública o no. El diario Nació Digital publicó el pasado diciembre las conclusiones de un primer informe de la Dirección de Control de Gestión del Ayuntamiento y que, a partir de la auditoría de EY, destacaba que la suma de gastos realizados por Carnes “sin motivación” ascendía a 89.600 euros. Tras las alegaciones aportadas por Carnes, y otros documentos justificantes facilitados por el consorcio, la Dirección de Control finalizó el pasado 4 de marzo sus investigaciones concluyendo que el montante que debía devolver Carnes era de 15.400 euros, entre “cargos no justificados” y “gastos que no siguen las buenas prácticas administrativas”.

Carnes defiende que no ha cometido ninguna ilegalidad y que si ya ha devuelto el dinero es para cerrar la polémica. Carnes, hoy presidente del Centro Tecnológico de Cataluña, advierte que si el equipo de Colau continúa con la investigación, se reserva el derecho a acudir a los tribunales por los daños que pueda causar a su imagen.

El Ayuntamiento ha actuado con opacidad en todo el proceso. El pasado 3 de marzo, una portavoz del gobierno municipal aseguró a EL PAÍS que el informe de la dirección de Control no estaba “finalizado”: “Valoraremos estos datos y los que correspondan, y se informará una vez finalice el informe y se eleve a definitivo”. El informe se elevó a definitivo tan solo un día después, el 4 de marzo. Nada se ha dicho todavía oficialmente sobre sus resultados. Carnes explica a este diario que Gaspart tiene la intención de informar sobre las conclusiones del informe, para dar carpetazo final al caso, en la reunión que el comité ejecutivo de Turisme de Barcelona celebra este jueves.

Carnes cree que la raíz del problema es que Turisme de Barcelona debe, a su parecer, seguir los procedimientos del sector privado, “del ámbito de acción comercial”, mientras que el actual gobierno municipal considera que debe funcionar según los parámetros de la administración pública. El informe de la Dirección de Control aporta recomendaciones en este sentido. “Se debería hacer una normativa que limite el gasto de hotel por noche”, afirma la Dirección de Control en un punto en el que cuestiona que Carnes emita un gasto de 151 euros en tintorería de un hotel de Berlín.

Un teléfono móvil como regalo

“En la naturaleza de la acción promocional de Turisme de Barcelona es normal y obvio invitar a proveedores. No figura ninguna prohibición en nuestras normas o buenas prácticas poder invitar a una comida y restringir la invitación en las bebidas”, explica Carnes en sus alegaciones, respondiendo a la solicitud para que devuelva 29 euros en copas gastados en Río de Janeiro. Carnes defiende que no precise con quién se reunía ni a quién invitaba porque "esta confidencialidad es habitual en términos comerciales". El informe de la Dirección de Control sí identifica a algunos de los interlocutores agasajados por Carnes, como la compra de un móvil por 1.820 euros en abril de 2017 que sería obsequiado al político saudí Raed Habiss. Carnes justifica este gasto en sus alegaciones: "Es muy importante reforzar el programa que favorezca a los clientes de máxima capacidad adquisitiva. No hay que olvidar que hasta hace poco, uno de los principales esponsors de un equipo de la ciudad de Barcelona estaba asociado a una compañía aérea de la zona. Las vinculaciones familiares del gobierno de la zona son esenciales [...] Los obsequios entran en esta filosofía de cultura de amistad. Si das, te dan."

Carnes insiste en los protocolos sociales, por ejemplo cuando el informe le solicita que devuelva 48 euros gastados en 2015 en cigarros habanos y licores tras una comida en Marruecos: "Reunión solicitada por las autoridades de Túnez para relanzar el turismo tras los atentados terroristas. En el mundo árabe, y en otros, la cortesía también obliga a invitar". Uno de los gastos más elevados que el Ayuntamiento solicitaba a Carnes que devolviera son los 1.641 euros que costó una noche de hotel en Dubai, en 2016, porque "se aleja de las buenas prácticas administrativas, sobre todo cuando el retorno de la inversión en horas y en dinero no queda patente". Carnes estaba en Dubai para entrevistarse con el ministro de Sanidad de los Emiratos Árabes. En sus alegaciones, el exdirector general de Turisme de Barcelona defiende que "ir a ciertos lugares en función del interlocutor es esencial para tener capacidad operativa y credibilidad. Si queremos ofrecer Barcelona como destino de productos premium, hay que expresarlo adecuadamente". Carnes afirma que Gaspart era conocedor de su procedimiento de gastos de representación en el mundo árabe.