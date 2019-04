El juez concluye que ‘El Chicle’ agredió sexualmente a Diana Quer antes de estrangularla

Las “precauciones” tomadas por El Chicle “no solo tendrían por objeto evitar la localización de la víctima, sino también la comisión y posterior descubrimiento del delito de agresión sexual", defiende el magistrado Félix Isaac Alonso, titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ribeira, en el auto con el que abre juicio oral al autor confeso de la muerte de Diana Quer. "Con el sumergimiento de la víctima en agua durante un periodo muy prolongado de tiempo, y llevándose su ropa", José Enrique Abuín "impedía que pudieran hallarse restos orgánicos de la comisión de tales hechos".

Con vistas a un juicio que se espera celebrar después del verano, el instructor ha puesto punto final a su investigación de la desaparición y muerte de la madrileña de 18 años y plantea los supuestos delitos de asesinato, agresión sexual y detención ilegal. El Chicle, que solo ha reconocido haberla matado de forma "accidental", será enjuiciado por el tribunal del jurado en la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago.

El juez indica en el auto que de las diligencias practicadas "se desprenden indicios suficientes” para procesar a Abuín, como único sospechoso, por los delitos que reclaman tanto la fiscal del caso como la acusación particular, que ejercen los padres de la víctima. Y luego desgrana una serie de informes y hallazgos obtenidos durante las pesquisas como el estudio de los terminales telefónicos, los informes forenses y la brida “con una abertura compatible con el estrangulamiento” que se localizó en fin de año de 2017, cuando se rescató el cadáver de un pozo en Rianxo.

La versión del acusado, según el instructor, "presenta notables incoherencias e incompatibilidades” con el resultado de las diligencias practicadas. Él dijo que se encontraba en A Pobra do Caramiñal (la localidad coruñesa de la que desapareció Diana Quer) robando gasoil. Pero el juez recuerda que no consta que se produjese en la zona ninguna sustracción de combustible, por lo que ese motivo “no explica su presencia en el lugar”. Además, es “poco creíble” que la víctima abandonase por propia iniciativa el paseo por el que solía regresar a su casa para cambiarse a una vía “que no se encontraba en la trayectoria que seguía y que discurre entre naves abandonadas de peores características y en cuyas proximidades se encontraban instalados los vehículos de los feriantes”.

También dijo que le había "agarrado el cuello" de forma "accidental" (después de saber que los forenses habían descubierto el estrangulamiento). "Pero eso no justifica las lesiones constatadas”, responde el magistrado. Las “precauciones tomadas por el investigado no solo tendrían por objeto evitar la localización de la víctima, sino también la comisión y posterior descubrimiento del delito de agresión sexual", defiende a continuación Félix Isaac Alonso. Y para esto se apoya en el segundo informe médico-forense recabado a petición de la familia de la víctima y la fiscalía.

“No existe indicio alguno que apunte a que la víctima abandonase el camino hacia su casa voluntariamente o que hubiese fallecido ya en el momento de subirla al vehículo del acusado, ni que descarte la comisión de la agresión sexual”, insiste el juez. Al contrario, Abuín Gey abordó supuestamente a la víctima el 22 de agosto de 2016 sobre las tres menos veinte de la madrugada cuando se dirigía a su casa por el Paseo do Areal, en A Pobra. La introdujo en el maletero del vehículo “por la fuerza, evitando que gritase” y le arrebató el teléfono móvil, como también, presuntamente, pretendió hacer con otra mujer en las navidades de 2017, un hecho por el que será juzgado la semana que viene.

Después de maniatarla de pies y manos con bridas y amordazarla con cinta adhesiva, según el magistrado abandonó el lugar a gran velocidad. A las 2.52 horas se incorporó a la autovía AG-11, y condujo hasta la salida de Rianxo, adonde llegó hacia las tres. Cuando se encontraba en el puente sobre la ría, cerca de Taragoña, lanzó el móvil de la víctima al agua por la ventanilla del coche. El juez relata que sobre las 3.09 horas llegó a una nave abandonada situada en el lugar de Asados (Rianxo). Allí permaneció hasta una hora después.

Durante ese tiempo, según el instructor, agredió sexualmente a la víctima y la estranguló con una brida. “Consumada la acción y con el fin de evitar que se descubriesen los hechos cometidos, introdujo el cuerpo de la víctima en el pozo, donde arrojó también su bolso", abandonó el lugar y "se llevó la ropa de la víctima, de la que se deshizo en un lugar indeterminado”, describe. Transcurridos al menos 20 días, El Chicle "regresó a la nave para comprobar el estado del cuerpo y lo lastró con unos bloques de hormigón".