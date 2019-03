Elisenda Alamany deja su escaño en el Parlament

La diputada no adscrita y exportavoz de los comunes en la Cámara, Elisenda Alamany, ha anunciado este viernes renunciará a su escaño. "Ahora mismo la tarea ha dejado de tener sentido y lo más coherente es renunciar al acta", ha expresado a través de las redes sociales. Alamany deja su escaño después del acuerdo que su nueva formación --Nova-- selló con ERC para concurrir a las elecciones municipales por Barcelona. La todavía diputada irá de número dos del candidato de los republicanos Ernest Maragall, tras romper con los comunes por considerar que se habían apartado de la senda soberanista.

La política, que ya impulsó en otoño junto al diputado Joan Josep Nuet la corriente comunes sobiranistes, decidió en febrero pasado, cuando oficializó su marcha del grupo parlamentario, mantener el escaño y desde entonces ha sido diputada no adscrita. La formación Catalunya en Comú-Podem le instó a que renunciara al acta para no perder uno de los ocho diputados que obtuvo en las elecciones autonómicas de diciembre de 2017. Alamany ha permanecido como diputada no adscritas dos sesiones plenarias donde se reubicó en el hemiciclo junto a los diputados de la CUP.

És hora de mirar endavant per seguir construint projectes amplis des del sobiranisme progressista. Amb les forces renovades, he pres aquesta decisió 👇🏽 https://t.co/8KexOOalwy — Elisenda Alamany (@Elisendalamany) 28 de marzo de 2019

"Es el momento de renovar la agenda pública progresista desde una perspectiva desacomplejadamente soberanista", ha explicado. La salida de Alamany se oficializará este viernes. Con su renuncia, Catalunya en Comú recupera el escaño que perdió y su lugar lo ocupará Concepción Abellán, que ocupaba el número 10 de la lista. Esta será la tercera ocasión en que la lista de los comunes tiene movimiento después de la marcha, en septiembre pasado de su número uno, Xavier Domènech, y de Nuet -que era el quinto- en marzo pasado. Nuet ha abandonado la formación y ha firmado una coalición con Esquerra para concurrir a las elecciones del 28-A.