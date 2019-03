Un senador renuncia a la lista de los comunes al tildarla de independentista

Óscar Guardingo, senador de En Comú-Podem, ha anunciado este domingo a través de las redes sociales que renuncia a participar en la candidatura de En Comú-Podem para estas elecciones del 28 de abril al considerar que es independentista. El cabeza de lista es Jaume Asens, teniente de alcalde de Derechos Sociales, que siempre se ha declarado partidario de la independencia. La designación de Asens se conoció hace 10 días pero Guardingo ha mostrado ahora su posición tras conocerse que figura en el puesto número úndécimo de la lista por Barcelona, según reveló el mismo a diario.es, y con pocas opciones, por tanto, de salir elegido.

En un comunicado, Guardingo señala que Podemos necesita un proyecto de país que sea el mismo para "Cornellà, Vigo o Cádiz". "No podemos tener los pegados en el procés. Mucha gente en las bases de Catalunya en Comú y Podem no comparten el perfil independentista de la candidatura y de su cabeza de lista. "Asens es un hombre íntegro y coherente pero yo no comparto su posición", afirma pronosticando que la composición de la candidatura apunta más a la de los resultados del 21-D (7,5% de los votos) que a las de las dos últimas generales cuando se alzaron con la victoria.

El senador también advierte que la lista ofrece síntomas de poca salud democrática en alusión a que ganó las primarias y ha quedado relegado en la lista. Sin embargo, la senadora Celia Cánovas, por Tarragona, le ha recordado esta noche que en las elecciones generales de 2015 quedó tercero en esas elecciones internas para la Cámara Alta pero luego fue situado en primera posición. "No te oí quejarte entonces", ha dicho este domingo. Guardingo explicó que entonces la dirección le propuso el puesto.

Catalunya en Comú está acabando de cerrar la candidatura con Podem con la que vuelve a concurrir en coalición a estas elecciones. El conflicto con Guardingo se suma al desgarro interno que ha supuesto la marcha de Sobiranistes para los comunes: Elisenda Alamany ha dejado el escaño y es diputada no adscrita y Joan Josep Nuet, aún líder de EUiA, ha negociado con Esquerra para ser número cuatro en la lista al Congreso. Los comunes le han expulsado del grupo parlamentario.