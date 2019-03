Educación revoca el permiso al Montessori mientras el colegio se cambia al sistema americano

La Consejería de Investigación, Educación, Cultura y Deportes ha revocado la autorización para impartir clases el próximo curso 2019-2020 al colegio privado en inglés Valencia Montessori School, creado en 2012. El departamento ha tomado esta decisión porque, "en primer lugar, el centro no posee certificado de acreditación vigente de la Fundación British Council para impartir enseñanzas del English National Curriculum y, en segundo lugar, de acuerdo con el informe de la inspectora educativa, (...), incumple el número de puestos escolares autorizados", señala una resolución del Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGC) publicada este lunes, 25 de mayo.

La directora del centro, Sonia Mocholí, admite que puede llamar la atención el contenido de la resolución pero explica que, "en realidad, se trata solo de un trámite". "Empezamos hace siete años con el sistema del British homologado por Consejería, sin que el sistema británico afectara a la pedagogía Montessori. Hasta junio del pasado año. Después de la inspección de noviembre del British nos requerían una serie de características que atentaban contra la pedagogía de Montessori, como la separición por edades o la división de ciclos de trabajo de tres, con un horario más estructurado. Entonces la escuela decidió buscar otras alternativas para continuar los principios de Montessori. Por eso apostamos por otra organización, la escuela americana, con la acreditación NEASC", asegura la responsable del centro. Mocholí incide en que el curso que viene arrancará bajo esa acreditación que será homologada por la Consejería de Educación. El departamento confirma que la empresa ha presentado la petición de autorización para el sistema americano y si se cumplen los requisitos se concederá el próximo mes de junio.

El colegio, ubicado en la avenida Pío Baroja, 3, junto al Bioparc, imparte clases hasta los 12 años siguiendo el método británico de enseñanza Early Years a Year, que expide la citada fundación del British Council. Este concedió la autorización temporal el 3 de abril de 2017 para un máximo de 73 alumnos con validez hasta 4 de diciembre de 2017. En la resolución firmada por el consejero de Educación, Vicent Marzà, se indica que el 21 de septiembre de 2017, "la inspección educativa emite informe en el que corrobora, mediante visita guiada girada al centro, que este cuenta con 180 alumnos matriculados, es decir, el doble de la capacidad máxima autorizada en la resolución de 13 de agosto de 2012". Mocholí responde que ese desfase de alumnos obedece a que no se tramitó el crecimiento anual de la escuela y la inspección de Educación se realizó antes de la revisión y actualización del British

En la resolución se señala que la Fundación British Council no expide nuevo certificado de acreditación en noviembre de 2018 "por no cumplir el centro los requisitos del artículo 5.1 del Real decreto 806/1993, de 28 de mayo, sobre régimen de centros docentes extranjeros en España para ser inscrito como colegio británico". Tras varios requerimientos, el centro que se inscribe en la escuela de la pedagoga Maria Montessori, "no ha presentado ante el servicio de autorización de centros privados y conciertos educativos el certificado de acreditación actualizado expedido por la Fundación British Council". Los centros privados se rigen en España por una normativa estatal y precisan de certificaciones de un organismo oficial, en este caso, la fundación señalada para poder ser homologadas por la institución competente en la materia.

El centro atiende a niños desde los 18 meses hasta los 12 años. El coste de la mensualidad se eleva a más de 550 euros por alumno, incluido el servicio de comedor. La escuela fue fundada "con el objetivo de brindar una educación responsable y respetuosa a los niños que desean estudiar el Currículo Nacional Británico en un entorno multicultural a través de la profesora Montessori y seguir el currículo británico", según se indica hasta ahora en su web.

Mocholí destaca que los padres han sido informados del cambio de sistema, así como todo el equipo de profesionales. Y añade que se ha enviado a los padres "una información al correo electrónico relativa a la matriculación del próximo año a la que se procederá en abril".