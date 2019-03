Emperadores romanos y saxofonistas salvajes

FESTIVAL. Cine por Mujeres

Este lunes comienza la segunda edición del Festival Internacional de Cine hecho por mujeres, que tendrá lugar en diferentes sedes de la capital y en el que se proyectarán más de 50 películas rodadas a lo largo de los últimos años. Este año, Suiza es el país invitado, como ejemplo de buenas prácticas en políticas de igualdad. Además de las proyecciones, se realizarán actividades de formación, coloquios, debates y diálogos con el público, con el fin de visibilizar el trabajo cinematográfico firmado por mujeres. En la programación de este encontramos películas como Mary Shelley, Sofia, Figlia mia, Ana de día, Viaje al cuarto de una madre, Carmen y Lola o Vakuum, entre muchas otras.

Cuándo: Del 25 al 31 de marzo. Dónde: Diferentes espacios. Precio: Varía en función de la proyección

Instantánea de unos de los largometrajes que forman parte de la segunda edición del Festival Internacional de Cine hecho por mujeres.

CICLO. Encuentros en La Jaima

La Casa Encendida estrena ciclo de actividades centradas en la escucha y la palabra, con tres mujeres como protagonistas. La primera será la escritora Jessa Crispin, que impartirá un taller sobre las posibilidades del tarot como herramienta para potenciar la creatividad. Le seguirá la compositora y referente de la música concreta Beatriz Ferreyra, acompañada de Diskoan, que ofrecerá una sesión dedicada a la electroacústica. El ciclo se cerrará con el homenaje sonoro que la comisaria Andrea Zarza rendirá a la colaboración que la escritora de ciencia ficción Ursula K. Le Guin realizó con el compositor Todd Barton.

Cuándo: Del 26 al 28 de marzo. Dónde: La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2). Precio: De 3 a 10 euros

TEATRO. Nerón

Pasó a la historia como el emperador que incendió Roma —aunque los estudios contemporáneos creen que no fue así— y como uno de los gobernantes más tiránicos y crueles de Occidente. Al mismo tiempo, fue un emperador amante de la cultura y de las artes. Ahora, un Nerón visto por Eduardo Galán llega al Teatro Bellas Artes, como parte del programa del Festival de Mérida en Madrid. Más allá de la historia del propio Nerón, esta obra quiere reflexionar sobre la responsabilidad de los pueblos en la llegada al poder de gobernantes tiránicos, ya sea por acción o por omisión.

Cuándo: Del 27 al 31 de marzo. Dónde: Teatro Bellas Artes (c/ Marqués de Casa Riera, 2). Precio: De 20 a 24 euros

'Nerón', de Eduardo Galán, obra incluida en el programa del Festival de Mérida en Madrid. PEDRO GATO

MÚSICA. Dani Nel·lo

El saxofonista Dani Nel·lo presenta este jueves en Madrid el segundo volumen de Los Saxofonistas Salvajes, un proyecto con el que quiere reivindicar el papel del saxofón dentro de la música popular y donde versiona algunos de los temas más célebres de esa generación de saxofonistas estadounidenses de finales de los años 40, que hicieron de este instrumento un arma de rebeldía y subversión. Será en la Sala Sol y estará acompañado por un sexteto de músicos de rhythm and blues, jazz y rock’n’roll, que se cuentan entre los mejores de la escena nacional.

Cuándo: 28 de marzo a las 21.30. Dónde: Sala El Sol (c/ Jardines, 3). Precio: 15 euros anticipada, 18 euros en taquilla

FESTIVAL. No Sleep Till Brexit. We’re Still Here

El Centro Cultural Conde Duque celebra desde este jueves un festival de escena contemporánea dedicado a uno de los temas de actualidad: el Brexit. La compañía de arte en vivo y teatro experimental Sleepwalk Collective, tomará las instalaciones del centro con una serie de acciones participativas, espectáculos, charlas y encuentros, desarrolladas por más de diez artistas británicos en colaboración con artistas locales. En la programación destacan propuestas como RadiOh Europa —un programa de radio en vivo construido a partir de canciones de amor recogidas por toda Europa—, The Filibuster —una pieza de 12 horas de duración protagonizada por 12 mujeres y liderada por Deborah Pearson— o la Oficina de Donaciones de Historias de Amor, donde quien quiera podrá ir a relatar la historia de su romance.

Cuándo: Del 28 al 31 de marzo. Dónde: Centro Cultural Conde Duque (c/ Conde Duque, 11). Precio: Abono 23 euros

EXPOSICIÓN. PACO GRACO

PACO GRACO es el acrónimo de Patrimonio Común de Gráfica Comercial, un proyecto de los colectivos Basurama y Zuloark junto a la Agencia Protección Tipográfica, dedicado a defender, proteger y poner en valor el patrimonio gráfico madrileño. Convencidos de que los rótulos comerciales forman parte del alma de las ciudades y son testigos de la vida en los barrios, los impulsores de PACO GRACO se han dedicado a rescatar algunos de los rótulos que se han ido desmantelando en la capital en los últimos años. En esta exposición podremos ver algunos de ellos, una muestra que es también un alegato en favor del tejido comercial de los barrios como generador de tejido social.

Cuándo: Del 28 de marzo al 26 de abril. Dónde: Casa del Reloj (Paseo de la Chopera, 6). Precio: Gratuito

PASEO. XXII Noche de Max Estrella

Como cada año para celebrar el Día Mundial del Teatro, el Círculo de Bellas Artes organiza su ya tradicional peregrinación en homenaje a Max Estrella, protagonista de Luces de Bohemia de Valle-Inclán. El objetivo de este paseo literario es recorrer los escenarios madrileños por los que deambula Max Estrella en la obra, entre ellos la Chocolatería San Ginés, la Plaza Mayor o el Callejón del Gato. Como novedad, en esta edición quieren recordar la coincidencia entre Valle-Inclán y Lorca en el Madrid de los años 20, ya que este 2019 se celebra el centenario de la llegada del poeta granadino a la Residencia de Estudiantes.

Cuándo: 30 de marzo a las 18.00. Dónde: Salida desde c/ Mayor, 84. Precio: Gratuito

Paseo literario por las calles de Madrid en homenaje a Max Estrella.

EXPOSICIÓN. Paisaje y Flores. Renovación del dibujo académico en el siglo XIX

La Calcografía Nacional de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando da la bienvenida a la primavera con una exposición dedicada a las flores y a otros elementos vegetales. Con esta colección de dibujos, estampas y fotografías, quieren mostrar cómo, a finales del siglo XVIII, el diseño artístico experimentó una auténtica renovación gracias a la enseñanza académica del dibujo de paisajes y flores. A partir de entonces, la docencia de esta disciplina se sistematizó, posibilitando, unas décadas después, la aparición de las primeras vanguardias.

Cuándo: Del 23 de marzo al 22 de mayo. Dónde: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (c/ Alcalá, 13). Precio: Gratuito

