Frente unido

Un festival de música hizo que coincidiesen por primera vez. Andrea Savall y Miqui Brightside se conocieron en un BlaBlaCar yendo al Low el verano pasado. Ambos hacían fotos y muchas otras cosas. No les faltó conversación en el viaje. En ese mismo festival, que se celebra en Benidorm, se desvirtualizaron ella y Ana Macías, que firma sus dibujos como Soy Cardo y tampoco para quieta. En algún concierto debieron converger los tres. Ahora una exposición les vuelve a reunir. "Parecemos destinados a encontrarnos".

Ana Macías (Gandía, 24 años) lleva tres años en Madrid. Vino con una beca para estudiar Periodismo en la Carlos III. "Me gustó y me quedé". Empezó a dibujar para liberar tensiones. "Cuando me agobiaba con los exámenes me ponía a ello para desestresarme". Empezó a subir lo que hacía a Instagram y cada vez más gente le seguía. Sus viñetas tienen actualmente más de 84.000 fans en esa red. Se ríe de todo, incluyendo de sí misma. Ya tiene dos libros publicados, 'Las segundas partes dan asco' y 'Mierda, otra vez tú'. ¿El tercero para cuándo? "De momento, mejor no. Es muy agobiante. Un libro se queda para siempre, no es como un post, que puedes borrar cuando quieras".

Su nombre artístico, Soy Cardo, se debe a su infancia. "Se reían de mí y me llamaban Anacardo". La mayoría de las cosas que dibuja le ocurren a ella o a su círculo. También le inspira la gente que se encuentra. "El Día es un filón". Estampa sus dibujos en camisetas, calcetines, fundas de móvil, tazas o postales. Hace carteles para fiestas, pincha allá donde la llaman y trabaja en Vodafone Yu. "Entré como becaria y me quedé como guionista y colaboradora. Me lo paso superbién".

Madrileña desde hace dos años y medio, Andrea Savall nació en 1992 en Oliva, un pueblo de Valencia muy cercano a Gandía. A 8 kilómetros de distancia concretamente, pero no conoció a Ana hasta que coincidieron en el Low Festival. "Yo la seguía por Instagram". Por allí le abordó por primera vez para que participara en su fanzine, Girls From Today. "Empecé el proyecto para documentar cómo somos las chicas de hoy en día". Las retrata y las invita a reflexionar sobre un tema. Ella lo hace todo, incluyendo la maquetación.

Las protagonistas de cada ejemplar comparten sus impresiones con textos a mano, por e-mail o incluso por WhatsApp. Entre los asuntos abordados, las rupturas sentimentales. Gracias a la publicación, ha conocido a gente a la que seguía como la propia Soy Cardo, última portada, Sara Herranz, Rocío Saiz de Las Chillers, Cintia Lund o las Cariño. "Quiero hacer uno como homenaje a nuestras predecesoras, pero es más difícil contactarlas. A las que han participado hasta ahora las he escrito siempre por Instagram, que lo facilita todo". Los tres números que ha lanzado prácticamente se han agotado. "El dinero que he ganado ha ido para hacer más". Su fanzine se vende en sitios como El Imparcial, La Fábrica o Arrebato. También a través de su web. "El próximo seguramente será sobre chicos feministas", avanza.

Andrea y Ana son inequívocamente feministas, al igual que Miqui Brightside. Madrileño de Chamberí, es fotógrafo, músico, DJ y productor. Estudió Publicidad en la Complutense y empezó a hacer fotos y música de manera autodidacta. "Todo lo he aprendido probando". Ha fotografiado a bandas como Hinds. "Las he acompañado en sus giras y he vivido momentos únicos con ellas". Tiene 27 años y está a punto de sacar un EP. "Dudo si lanzarlo todo entero a la vez o tema a tema". Ha producido para John Grvy o Adriana Proenza."Empecé a hacer música porque quería regarle algo especial a la chica con la que estaba. Ella me convenció de que lo publicase". Sus canciones se pueden escuchar en Spotify y YouTube.

Generación de los 90

Punta de lanza de la nueva electrónica madrileña, cada vez le salen más propuestas desde fuera. "Mucha gente fuera tiene los ojos puestos en lo que se está haciendo aquí". Recientemente presentó un nuevo set audiovisual en la sala El Sol. "Voy con 28 barras de leds programadas con la música". Está deseando presentarlo al aire libre y en festivales. "Quería un formato con el que pudiera viajar solo. Cabe todo en una maleta grande. Tengo que bajar el asiento del coche, pero entra". Su trabajo diario es en el FIB. Se encarga del booking del festival de Benicàssim. Su nombre artístico tiene su explicación. "Cuando empezaron las redes sociales no quería poner mi apellido real. Era el apodo de una novia".

Las viñetas de Soy Cardo y las fotografías de Andrea Savall y Miqui Brightside forman parte de una exposición que reúne en el Hotel ME Madrid a un grupo entre quienes también se encuentran Filip Custic, Flavita Banana, Ernesto Artillo, Ricardo Cavolo, María Herreros, Rafafans o Fede Pouso. Todos forman parte de un frente unido, una generación nacida en los 90 que colabora, que trabaja en colectivo. "Si podemos, nos ayudamos. No es palabrería". Se contactan por redes sociales y plantean proyectos con naturalidad. Ahí están los resultados.

