Torra defiende llevar hasta las últimas consecuencias el derecho a la libertad de expresión

Quim Torra, presidente de la Generalitat, ha evitado este jueves por la noche abordar la resolución de la Junta Electoral que ordena a los Mossos retirar los lazos amarillos antes de las 15.00 horas de este viernes además de denunciar al president ante la Fiscalía. Durante un acto de presentación la candidatura de Junts per Catalunya, que encabeza Quim Forn, Torra ha sostenido que el referéndum del 1 de Octubre es lo mejor que ha hecho el soberanismo en los últimos dos años y ha reivindicado la defensa de la libertad de expresión. "Solo hay la posibilidad de seguir adelante y de defender más que nunca hasta las ultimas consecuencias nuestros derechos y libertades: el de expresión, de reunión, de manifestación y el derecho a la autodeterminación", afirmó.

Ante un aforo de 500 personas en el Casinet del Poble Nou, Torra, que lucía un lazo amarillo en la solapa y una chapa con el lazo blanco tachado con una raya roja, el nuevo símbolo vetado por la Junta Electoral, el president ha subrayado que Junts per Catalunya se presenta en este ciclo electoral con el mismo nombre e impulsado por el mismo equipo de personas

"Tuvimos la determinación de celebrar el 1 de octubre. Había que atender la voz del pueblo”, ha afirmado agregando: “Aquello lo rompe todo, no hay marcha atrás y seguiremos adelante para defender nuestros derechos". La esencia del discurso es la misma que ha pronunciado en otras ocasiones aunque cobra relevancia por la amenaza de la Junta Electoral. Fuentes próximas al Govern señalaron pasadas las 21.30 horas que estudiarán el requerimiento cuando lo reciban oficialmente.

Torra lucía en la solapa la insignia de la Generalitat, el lazo amarillo y el blanco con la raya roja

La decisión del ente electoral sobrevoló el mitin -los simpatizantes recibieron a Torra al grito ed "president, president"- pero la dirección de Junts per Catalunya decidió orillar el conflicto de los lazos para no eclipsar el acto de precampaña. Ni siquiera Carles Puigdemont, que intervino en un vídeo a tiempo real, hizo alusión alguna. El expresident glosó la figura de Forn y recordó su compromiso cuando le nombró consejero de Interior. "Conocía las dificultades pero cuando vino lo hizo con un sí sin condiciones", dijo recordando su intervención en los atentados yihadistas de La Rambla y en la forma en cómo encaró el referéndum. "Dirigió el cuerpo de los Mossos y preservó su profesionalidad y los principios democráticos. Y las dos cosas son compatibles", señaló agregando que, a su juicio, Forn está en prisión porque se comportó como un consejero "competente" y "demócrata". "Lo sabéis: algunos no le perdonaron su éxito rotundo durante los atentados. Pero no le han vencido. A Quim no le vencerán nunca".

"No renuncio a nada: ni a presentarme a las elecciones, ni a hacer campaña ni a ser alcalde. Me presento para ganar", dice Forn

Laura Masvidal, esposa del exconsejero, ha concluido el acto, al que ha asistido el letrado Gonzalo Boye y el expresident del Barça, Joan Laporta, leyendo una carta del alcaldable en la que enfatiza que "no renuncia a nada". "Ni a presentarme a las elecciones, ni a hacer campaña ni a ser alcalde. Me presento para ganar", recalca el consejero señalando que concurre con la misma determinación que mostraron el 1 de octubre pese a las "amenazas, sanciones, coacciones y golpes de porra". Y añade que quienes le niegan su capacidad para ser primer edil son los mismos que fomentan ·"el relato de las acusaciones y la Fiscalía del Estado".

El acto de precampaña contó con la presencia de todo el equipo que arropa a Forn, desde Elsa Artadi, actual portavoz del Govern, Neus Munté y Ferran Mascarell, que se acaba de incorporar a la lista como número cuatro y que ha sintetizado su mensaje en estas frases: "No es posible que una ciudad funcione y tire adelante si no tiene dos cosas: proyecto de ciudad y un Estado que le apoye. Mas bien le hace la puñeta o le ponga dificultades. Nuestro Estado es la república".