De Carmena a Ocasio-Cortez: el Madrid de Errejón también mira a EE UU

“Crecí limpiando baños con mi madre. No nos presentamos desde la izquierda. Nos presentamos desde abajo”. Quien escribe eso es Alexandria Ocasio-Cortez, que acaba de convertirse en la congresista más joven de la historia de EE UU (29 años). Para llegar desde el Bronx de Nueva York al Capitolio de Washington, la política de moda rompe con el discurso de la izquierda contra la derecha. El paro y el alza de los alquileres te afectan igual votes a quien votes, avisa. Y por eso, dice, esto es una lucha de los de abajo contra los de arriba. Al otro lado del océano, un español lleva un lustro defendiendo eso. Se llama Íñigo Errejón. Las palabras de Ocasio-Cortez le llegan a través de Waleed Shahid, entonces uno de los consejeros de la estadounidense. Intercambian mensajes apostando por “la transversalidad”: superar a los partidos tradicionales para atraer a votantes de todo tipo. Y cinco meses después, Errejón deja atrás Podemos y se une a Más Madrid.

“Siempre dije que Manuela [Carmena] era mi referente político, y ahora para mi es como si hubiera entrado una segunda mujer entre mis referentes, Ocasio-Cortez”, resume Errejón en conversación con este diario. “Manuela es mi referente en cuanto a gestión, y Ocasio-Cortez, en las formas y en los contenidos”, sigue. “Es la idea de la transversalidad, de no hacer tanto énfasis en la izquierda como en los de abajo, y de reconstruir un acuerdo social que se haga cargo de todos, voten lo que voten”, explica. “La otra parte es que no es una izquierda melancólica, sino que mira hacia el futuro, asume que hay cambios que van a venir sí o sí, y plantea que hay que gobernarlos”, añade. Y subraya: “Me inspiro mucho [en ella]. Que con ideas similares Ocasio-Cortez revolucione la política norteamericana me lo tomo como una señal de que este es un buen camino".

Pasado el verano de 2018, empieza a haber contactos entre los dos equipos gracias a la mediación de conocidos de ambos en las universidades de Harvard y de Nueva York. En diciembre, Ocasio-Cortez y Errejón ultiman los detalles para conocerse a finales de enero, según un integrante del equipo del político español. Entonces, estalla la crisis de Podemos. Surge Más Madrid. Errejón y su alianza con Carmena. Y todo queda en pausa.

Este diario se puso en contacto con el equipo de Ocasio-Cortez, y con Shahid, sin obtener respuesta.

Green New Deal

Pese a que no hay colaboración formal —los dos líderes tampoco se conocen— la coincidencia de los dos políticos supera los planteamientos estratégicos, o ese intercambio de ideas a través de terceras personas que beben de las mismas fuentes intelectuales.

De hecho, las similitudes programáticas son tan manifiestas que no se ocultan. El jueves, cuando Más Madrid presenta su Plan V, con seis ejes con los que vertebrar una nueva política verde en la región, Errejón es clarísimo: “Es un proyecto de desarrollo regional verde, justo e innovador, que se suma a la ola verde mundial con Ocasio-Cortez y su Green New Deal a la cabeza”.

La cita no es inocente. Todos los proyectos políticos necesitan referentes, sobre todo cuando acaban de nacer y los ciudadanos no saben qué esperar de ellos ni en qué se materializarían sus propuestas. En 2015, Ciudadanos los encontró en la Alianza de los liberales y demócratas por Europa (ALDE) del Parlamento Europeo, y presumió del apoyo de hasta siete primeros ministros. En paralelo, Podemos se miró en el espejo griego de Syriza, que dio músculo a su mensaje en contra de los recortes. Cuatro años después, el proyecto autonómico de Más Madrid ha encontrado los suyos en las figuras de dos mujeres independientes, llegadas a la política a contracorriente: Carmena y Ocasio-Cortez.

