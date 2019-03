Errejón propone replicar Madrid Central y Bici Mad en otros municipios de la Comunidad

Replicar Madrid Central en otros municipios de la región. Exportar a esas ciudades la experiencia de BiciMad. Crear una tarjeta única o monedero integral para pagar el transporte público, los taxis, las bicicletas y hasta los coches de alquiler. Impulsar una ley regional contra el cambio climático. O convertir a Alcorcón, Leganés, Getafe, Parla, Fuenlabrada y Móstoles en los eslabones de una cadena verde que se sujete sobre centros de innovación. Esas son las principales propuestas del Plan V, las medidas de corte ecologista que planteará la candidatura de Íñigo Errejón (Más Madrid) en su programa para las elecciones de mayo.

"Siempre hemos dicho que no hay futuro justo en Madrid si no es verde y no es verde si no es justo", razona Errejón a través de un mensaje. "Por eso lanzamos el Plan V. Un proyecto de desarrollo regional verde, justo e innovador que se suma a la ola verde mundial con Ocasio-Cortez y su Green New Deal a la cabeza", añade. "Queremos que Madrid sea la punta de lanza en Transición Ecológica e innovación verde en toda Europa", sigue. Y remata: "Queremos replicar y extender a la Comunidad el buen trabajo en materia de modernización ecológica que ya está haciendo el Ayuntamiento de Madrid con Manuela Carmena a la cabeza, con medidas ambiciosas como el Plan A, BiciMad, la restauración ecológica del Manzanares o la energía 100% renovable en todos los edificios públicos".

Como adelató este periódico, la alianza electoral de Errejón y Carmena incluye propuestas electorales coordinadas y la ampliación al ámbito regional de algunas de las medidas impulsadas por la alcaldesa desde 2015. De hecho, Inés Sabanés, concejal de Ahora Madrid, ha sido una pieza clave en la elaboración de las propuesas ecologistas de Errejón, junto a otros especialistas como Héctor Tejero, Alodia Pérez, Alejandro Sánchez, María Pastor o María Acín. En consecuencia, el candidato apuesta por fomentar que otros municipios repitan la experiencia de Madrid central ("queremos impulsar nuevos núcleos de vida social, comunitaria y comercial alrededor de centros peatonales, con tráfico pacificado, fomento de los modos activos y acceso restringido de vehículos privados contaminantes") o por impulsar el uso de la bicicleta ("Queremos ayudar a que los municipios dispongan de redes propias de bicicletas que protagonicen la movilidad dentro de las ciudades y pueblos, así como fomentar pasarelas y carriles bicis que comuniquen nuestros municipios").

Sin embargo, las propuestas para luchar contra la contaminación no son solo indirectas. El programa de Errejón también aboga por impulsar una ley contra el cambio climático para reducir un 50% las emisiones contaminantes para 2030; lograr emisiones nulas en 2050; y reducir el consumo de energía primaria de un 40% en 2050. Además, si Más Madrid logra la victoria, creará una vicepresidencia de Transición Ecológica "que supervise y coordine la labor del resto de consejerías". También elaborará "un plan de transición de la flota pública regional a vehículos propulsados por sistemas eléctricos y nuevas tecnologías, apoyando a los municipios para que creen sus propias flotas de bicicletas eléctricas y se renueven las flotas de autobuses urbanos". Y apostará por las ciudades del Sur.

Así, Errejón quiere que seis ciudades de esta parte de la región acojan campus de innovación verdes: Alcorcón, Leganés, Getafe, Parla, Fuenlabrada y Móstoles.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram