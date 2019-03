Conde Duque sí que tiene clara la fecha del Brexit

Christopher Brett Bailey en 'This is how we die'.

La puerta de salida del Reino Unido de la UE está abierta para el próximo 29 de marzo. Mientras el Parlamento británico bulle y la UE debate una posible prórroga, Madrid cede el escenario del Conde Duque a artistas británicos en el festival No Sleep Till Brexit. We’re Still Here entre el 28 y el 30 de marzo. La idea es ofrecer espacios participativos donde “cruzar fronteras, idiomas y formatos”, con artistas británicos en colaboración con locales.

“Ni celebración, ni funeral, este encuentro abre un espacio de reflexión, complejo y frágil”, explica Conde Duque en la presentación del festival, que oscilará entre el silencio y el ruido ensordecedor. Comisariado por Sleepwalk Collective, invita a reflexionar colectivamente sobre el futuro y qué se puede hacer. "Un recordatorio de que seguimos, a pesar de todo, todavía aquí”, dicen.

En el certamen participan jóvenes artistas residentes en Reino Unido, como Action Hero, Christopher Brett Bailey, Deborah Pearson, Nic Green, Andy Field, Forest Fringe y Clara García Fraile, junto a artistas asociados de Conde Duque, Iara Solano y Sammy Metcalfe, una compañía de artes vivas y teatro experimental que trabaja a medio camino entre Euskadi y Reino Unido. Algunas actividades tienen entrada libre y en otras el precio está entre cinco y 12 euros, con un abono de 23 euros que da acceso a toda la programación.

This is How We Die, RadiOh Europa, Cock and Bull y Lookout son las propuestas principales del festival. Desde sesiones en las que se pincharán canciones de amor con voces que llegan de toda Europa y hablan de amor, deseo, angustia y esperanza, hasta una obra que dura siete horas y 41 minutos, lo que suele durar de promedio una sesión en la Cámara de los Comunes del Reino Unido. En paralelo, habrá instalaciones y debates para responder al momento político del Brexit.

