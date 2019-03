Terry Gilliam: “Ni los Monty Python podrían hacer sátira de Trump”

A sus 78 años, vital y riéndose de sí mismo, a Terry Gilliam, el miembro de los Monty Python con una carrera cinematográfica más intensa, le hace gracia molestar en el metro, con un golpe ligero, a alguien que esté viendo una película en el móvil: “es que es la antítesis de la idea del cine, es como tergiversar su sentido original, el de la proyección en una gran pantalla”. No le parece mal el consumo actual de cine en casa, con la inacabable oferta de las plataformas como Netflix o Amazon, y está convencido de que ese consumo irá a más “porque puedes ver lo que quieras con una cerveza en la mano aunque nunca será lo mismo que concentrarte en una gran sala de cine y compartir la experiencia acompañado de más gente”.

Gilliam se encuentra en Barcelona para participar en el arranque de la retrospectiva que le dedica la Filmoteca de Catalunya, uno de los ciclos más importantes de la temporada y que incluye prácticamente toda su filmografía. Con el nombre de Terry Gilliam, un visionari quixotesc, el ciclo —hasta el 18 de abril— reúne piezas tan valiosas y definitorias de su cine como Brazil (1984), The Fisher King (El rey pescador,1991), Twelve Monkeys (Doce monos, 1995) y el proyecto que más quebraderos de cabeza le ha costado The man who killed Don Quixote (El hombre que mató a Don Quijote) que se ha estrenado en algunos países europeos el año pasado, todavía no lo ha hecho en Estados Unidos, y se ha visto envuelta en demandas con los productores.

El cineasta dijo no sentirse un Don Quijote por haber dedicado más de dos décadas al quijotesco proyecto: “Como escribía Cervantes, había momentos álgidos y las caídas de los sueños, pero al final he conseguido sobrevivir, a diferencia de lo que le pasó al personaje”.

Gilliam dejó claro que pese a que su forma de entender el cine es distinta, no hace ascos de las grandes plataformas: “Es más, tienen películas y series de gran calidad. Yo conté inicialmente con financiación de Amazon para el proyecto de ‘Don Quijote’ aunque luego se retiró”. Y entre bromas, el cineasta americano comentó que él mismo ha experimentado en alguna ocasión “un auténtico atracón” de series, como cuando vio, sin parar, todos los capítulos de las temporadas de Breaking Bad o Babylon Berlin: “Es diferente de ir al cine, pero, si hay un buen guion y buenos actores, nada que objetar, porque lo que importa es que sea una buena historia y no tanto si ganan un Oscar o no”.

Polifacético, además de su carrera cinematográfica ha escrito varios libros y ha realizado dos montajes operísticos —el último de ellos, Benvenuto Cellini, de Berlioz, se vio en el Liceo con un éxito arrollador hace cuatro años— Gilliam dijo que tenía en perspectiva otros proyectos cinematográficos “lo que pasa es que la financiación es un problema y a mí me cuesta una media de cuatro años levantar una película y claro.... es que ya tengo 78”.

No está entre sus pensamientos una película sobre el mundo actual, social o político. Y dijo no creer que ni desde la sátira de los Monty Python se pudiera abordar lo que pasa: “el mundo actual está más allá de cualquier sátira posible, no se podrían hacer casi ni bromas, es la época más deprimente de mi vida y estoy a la espera de qué puede pasar e intentar sobrevivir. Por ejemplo, no se puede satirizar a Trump porque él mismo es una sátira, es todo excesivo”. En una conferencia de prensa en la que las risas se iban encadenando tras sus respuestas, Gilliam echó mano de La vida de Bryan —otro de los célebres títulos de los Monty Pyton— y parafraseó uno de sus gags: “La pregunta ya no es qué han hecho los romanos por nosotros, sino qué ha hecho Trump por nosotros”.