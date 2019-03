Irene Montero intenta llenar el vacío de Podemos en la Comunidad

En menos de un minuto, Irene Montero resume el dolor, la rabia y la reacción que ha provocado en Podemos la marcha de Íñigo Errejón a Más Madrid. Pasa el sábado, durante un mitin en el que la líder nacional vuelve a hacer explícito su apoyo a la candidatura a la presidencia de la Comunidad de Isabel Serra. Autoexcluido Errejón; dimitido el secretario general regional, Ramón Espinar; y con el capitalino, Julio Rodríguez, apostando por la discreción, Montero entona un discurso contra el "desprecio" a las bases. "Perdón", dice la líder. Sus afines ven en esa intervención el paso definitivo para reactivar a los votantes tras la salida de los principales referentes regionales de Podemos. Sus críticos, sin embargo, recuerdan que Montero decidió no llenar ese vacío de la mejor manera posible: siendo ella misma la candidata.

"Quiero daros las gracias por haber sido la militancia de toda España que más ha entendido la importancia de cuidar Podemos, la importancia de cuidar la herramienta que nos puede permitir ganar las instituciones para su gente", arranca Montero. "Yo sé, y creo que es justo reconocéroslo, como miembro de la dirección estatal, que muchas veces no os hemos dado argumentos para seguir adelante. Que a veces os hemos dado argumentos para cansaros", añade sobre las luchas internas del partido. "Lo sé. Os pido perdón", subraya. "Y por eso creo que también hay que agradecerle a Isa Serra el paso que ha dado, no solamente porque se va a enfrentar al PP más salvaje, sino también porque ha entendido que la esencia de Podemos no son las mentes brillantes, no son los jefes en solitario por brillantes que sean, que la esencia de Podemos es la gente común haciendo cosas extraordinarias, y que para ser una buena líder hace falta serlo de un proyecto común y no despreciar a la gente de los círculos, a la militancia, que es lo que supone despreciar a Podemos. No nos vamos a volver a despreciar".

Os pido perdón. Os hemos dado razones para cansaros”, les dice a las bases sobre los conflictos internos de Podemos

Sin embargo, el discurso de Montero no cierra todas las heridas abiertas en Podemos. La formación afronta el ciclo electoral de la primavera sin haberse recuperado de sus disputas internas. Y hay un sector crítico que afea a la portavoz no haber dado el paso de ser la candidata de Madrid, enfrentándose a Errejón, y que ve en esa decisión un intento de preservar su peso interno para cuando se abra la lucha por relevar a Pablo Iglesias como secretario general.

"La apuesta de Isa es una apuesta a la desesperada porque Montero no quiere afrontar el reto de enfrentarse a Errejón en un momento crucial para la organización", opina una fuente de Podemos. "A la gente le ha descuadrado que se opte por una figura que representa a una minoría, los anticapitalistas, y que en la lista de Serra los anticapitalistas sean casi hegemónicos", dice sobre la diputada autonómica, que mantiene lazos estrechos con esta corriente interna, con la que rompió en abril de 2018 porque no compartía su estrategia. "Es un viraje completo de la dirección estatal, de Irene Montero y Pablo Iglesias. Al sector de Espinar le ha dejado desorientado", añade sobre la lista de Serra para las primarias de Podemos, en la que figuran el senador Jacinto Morano, el diputado nacional David Carracero o la expresidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y bisexuales, Beatriz Gimeno.

A ninguno de los políticos cercanos al exsecretario general regional les ha pasado desapercibida que la líder nacional haya coincidido en dos actos de la candidata en una sola semana. Montero apoya a Serra, que se enfrenta al himalaya de sacar adelante el proyecto regional de Podemos, y de intentar pactar una lista electoral conjunta con IU para evitar un peligroso exceso de oferta a la izquierda del PSOE. Montero, además, amplifica a nivel nacional el mensaje de Serra, como su propuesta de impulsar una asignatura de feminismo. Y Montero y Serra, finalmente, han trasladado a la praxis política sus coincidencias en el diagnóstico. Como Montero, Serra también entona un discurso a favor de las bases y en contra de las elites del partido.

"Sois vosotros los imprescindibles", le dice al público la semana pasada, cuando presenta su candidatura e ironiza con el papel de los fundadores de Podemos—otra referencia a Errejón— mientras Montero le aplaude. "Ya está bien de escuchar en los medios que hubo cinco fundadores", añade. "Son miles de personas las que construyeron este proyecto. Y muchas más las que dejaron de estar huérfanas de proyecto político [cuando apareció Podemos]. Por eso precisamente podemos".

Los caminos de Podemos y Más Madrid, que son los de Serra y Errejón, excompañeros y hoy rivales, también se entrecruzan en esto. La votación de las primarias de Más Madrid se empiezan a votar hoy, y las de Podemos mañana. Sea cual sea el resultado, el final ya está escrito: los dos proyectos están llamados a enfrentarse en las urnas.

