Más Madrid se expande con listas municipales por toda la región para impulsar las opciones de Errejón

“Estamos llegando a acuerdos con muchas candidaturas municipalistas que llevan años trabajando en sus pueblos y ciudades. Vamos construyendo una red amplia y plural por el cambio”, resumió Errejón, que previsiblemente se impondrá en las primarias de Más Madrid, cuyos resultados se conocerán el día 19. “Siempre hemos dicho que preferimos la colaboración al sálvese quien pueda o el sectarismo”, añadió a través de un mensaje. “La Comunidad necesita un proyecto integral, una estrategia para una década: en transición ecologica, en movilidad y transporte, en lucha contra la precariedad, en innovación económica o en combate a la desigualdad de género. Y eso se hace municipio a municipio”.

Esa argumentación explica un cambio clave en el proyecto de Más Madrid. Hace dos meses, Carmena y Errejón anunciaron su alianza electoral y la circunscribieron a la capital y a la Comunidad. Podemos reaccionó anunciando que no se integraría en la plataforma. Izquierda Unida bloqueó cualquier posibilidad de acuerdo al exigir como contrapartida el compromiso de frenar la operación Chamartín, impulsada por Carmena. Y esas decisiones impidieron que Más Madrid se apoyara en la estructura municipal de esas dos formaciones.

Ahora, el cambio de estrategia busca reforzar el músculo electoral de Más Madrid, facilitando que los votos locales que reciban proyectos municipales asemejables al de Errejón también acaben apoyando a su candidatura autonómica. Al tiempo, los alcaldables recibirán el respaldo del fundador de Podemos, que el sábado ya participó en un mitin en Móstoles junto a Gabriel Ortega, aspirante de Más Madrid Ganar Móstoles a la alcaldía de la localidad.

Negociaciones abiertas

“Se ha estado trabajando con muchos municipios de Madrid, teniendo reuniones y viendo los formatos para establecer alianzas, reconocimientos y ayudar a distintas candidaturas”, dice una fuente del equipo de Errejón. “La estrategia que se va a seguir es ser flexibles. No vamos a imponer un modelo”, añade. “Habrá cuatro tipos de relación: ninguna; montar candidatura Más Madrid-lo que sea desde cero, como en San Sebastián de los Reyes, Collado Villalba o Alcorcón; reconocer candidaturas que funcionaron en 2015, que conservan su nombre y le añaden el de Más Madrid, como en Móstoles, Leganés o San Fernando de Henares; y aquellos casos en los que habrá candidatura pero no se añadirá el nombre de Más Madrid, que de momento no hay ninguno”, enumera este colaborador de la plataforma. Y advierte: “En algunos municipios se va a ir con Equo y en otros no, lo mismo para IU, e incluso Podemos. Están todos los formatos abiertos. Hay muchos acuerdos en el aire”.

En los próximos días, avanza este interlocutor, habrá más ciudades que se unan a la lista. En Alcalá de Henares, la cuarta ciudad más poblada de Madrid, Getafe, la sexta, o Pozuelo, ya hay conversaciones abiertas para ampliar el proyecto de Errejón.

Quedan menos de tres meses para las elecciones. Con la izquierda aún conmocionada por la aparición de Más Madrid, Errejón vuelve a mover ficha: mientras Podemos decide su candidato regional, él expande su proyecto a los municipios.

Una diputada regional de Podemos renuncia a las elecciones "harta de conflictos internos" “Harta de los conflictos internos y triste”, María Espinosa anunció ayer que no se presentará a las primarias de Podemos y que por lo tanto no repetirá como diputada en la Asamblea. Elegida como representante de la formación de Pablo Iglesias en 2015, Espinosa también fue incluida por las bases en la lista electoral que iba a encabezar Íñigo Errejón en 2019. Sin embargo, el conflicto desatado por el salto de este a Más Madrid, han cambiado esa decisión. Además, Espinosa ha abandonado la gestora que controla el destino del partido en la región tras la dimisión de Ramón Espinar, su secretario general autonómico.

