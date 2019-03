54.000 euros para presentar al candidato Almeida

Carles Puigdemont. Pedro Sánchez. Manuela Carmena. Pablo Iglesias. La primera gran campaña publicitaria del aspirante del PP a la alcaldía, José Luis Martínez Almeida, ha estado protagonizada por sus rivales. “Ellos no quieren a Almeida”, se ha leído durante todo febrero en los cientos de carteles distribuidos por el metro y las calles de la capital. Solo el 66% de los madrileños conoce a Martínez Almeida, por el 83% que sabe quién es Begoña Villacís, de Ciudadanos; y el 98% que identifica a la alcaldesa Carmena, según un sondeo de Telemadrid. A tres meses de las elecciones, el PP ha afrontado el problema con una estrategia agresiva. Su grupo municipal ha invertido 54.000 euros —más IVA— en una campaña a la contra, que deja a su aspirante en un segundo plano y apuesta por sorprender tanto a los votantes como para que se pregunten: “¿Quién es Almeida?”.

"Era el efecto que queríamos", reconoce el candidato. "Que al margen de que conociesen la cara, también se crease esa marca Almeida", añade. "Y por tanto, en las de Carmena y Pedro Sánchez, la foto tenía que ser la de los otros y solo mi nombre", sigue. "Y que la gente que no me conociese, se preguntase: 'oye, ¿y este Almeida quién es?", continúa. "No sé exactamente lo que ha costado, pero lo que sí sé es no hemos gastado demasiado dinero [a lo largo de este mandato]", añade. "No creo que a la gente le pueda sorprender que hagamos una actividad que está amparada por acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Madrid. Todos los grupos municipales hacemos campañas informativas, porque es una de nuestras funciones, que nuestras propuestas lleguen a los ciudadanos. Y para eso tenemos esas asignaciones".

En el PP, hay dirigentes nacionales que conocen a Almeida como el pitbull. El sobrenombre, que pretende alabar su fiscalización del gobierno municipal, también revela que este abogado del Estado se ha visto obligado a protagonizar una labor inesperada en el partido. El PP ganó las elecciones en 2015. La alianza de Ahora Madrid y el PSOE permitió que Carmena formara gobierno. Esperanza Aguirre, que había sido la candidata popular, dimitió. Y en medio de esa crisis, con el grupo municipal amenazando ruina, roto por la pérdida de la capital y la marcha de la lideresa, el equipo de Mariano Rajoy le encargó a Almeida que se hiciera con los mandos. Desde entonces, el portavoz municipal lucha por hacerse un nombre entre el gran público. Y más desde que logró que Pablo Casado le eligiera como candidato para 2019 tras una catarata de autodescartes preventivos: Manuel Pizarro, María Dolores de Cospedal, Isabel García-Tejerina...

Para saltar el muro del desconocimiento del gran público, Almeida ha probado con trampolines que el PP ha rehuido tradicionalmente. Lleva meses intentando viralizar vídeos en sus redes sociales, donde se mezcla la labor fiscalizadora del líder de la oposición con expresiones de la calle ("¡zasca!"). Ha recorrido los distritos en moto mientras usaba términos como "bachómetro". Y aún así no ha logrado que su nombre cale entre los ciudadanos.

80 vallas de Metro

Por eso el PP puso toda su artillería al servicio de su promoción en febrero, causando inquietud entre sus rivales electorales, prestos a analizar de dónde salía el dinero que financiaba una campaña publicitaria tan amplia.

Durante dos semanas, 80 vallas publicitarias del metro repartidas por 32 estaciones distintas llevaron el mensaje de Almeida a través de fotografías del presidente Sánchez en su avión oficial, de la alcaldesa Carmena con Puigdemont y el exconsejero Raúl Romeva ("22 de mayo de 2017, Carmena permite presentar a Puigdemont el referéndum ilegal en el Ayuntamiento"), o de Iglesias y Juan Carlos Monedero.

Posteriormente, el partido decidió impulsar "una segunda ola informativa", ya en las calles de la capital, para un total de "200 soportes contratados y distribuidos por los distintos distritos". "El coste total de ambas campañas, a cargo del Grupo Municipal Popular, fue de 54.000 euros (más IVA)", asegura el equipo del candidato, que apuesta por la agresividad en busca de una campaña polarizada: o Carmena, o Almeida.

