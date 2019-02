Lleida amanece con muñecos colgados en un puente con símbolos de PP, PSOE, Podemos, C’s y Vox

La sede de la Crida Nacional per la República en Barcelona, el movimiento

político que encabeza el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont,

ha amanecido este miércoles con pintadas en la fachada.

En una apunte en Twitter recogido por Europa Press, la Crida ha

lamentado los hechos y ha avisado de que acciones así no la amedrentarán:

"Por más pintura que nos tiren, no nos taparán. Nuestro escaparate es

la democracia y la no violencia. No nos detendrán. ¡Seguimos!".

En la misma red social también ha criticado lo ocurrido el propio

Puigdemont, que ha asegurado que acciones así no disuadirán a la Crida:

"Nunca. Les molesta que les 'lancemos' tuits y nos responden lanzando

pintura".