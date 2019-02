Una protesta pide más espacios para que los perros vayan sin atar

“A mi mejor amigo no le dejan entrar en el parque”. Bajo ese lema, unas 500 personas se concentraron ayer en Barcelona para pedir de nuevo al gobierno de la alcaldesa Ada Colau que destine más espacios accesibles para los perros. La ordenanza municipal fija que estos animales deben pasear con correa por toda la ciudad, con la excepción de unos 100 espacios cerrados —como los pipi canes— donde pueden ir desatados. Pero, a diez meses de las elecciones, el Ayuntamiento decidió en junio pasado no comenzar a multar a los propietarios de perros que paseen sin atar, por lo menos, hasta después del próximo verano.

Convocados por la entidad Espai Gos Barcelona, los manifestantes afirmaron que esas zonas son “insuficientes” y no cumplen con las necesidades de los animales, y piden más libertad para los perros en parques y jardines. “No es posible que se nos encierre en zonas tan pequeñas que no tienen un buen mantenimiento y que no dan ningún estímulo positivo para los perros, que necesitan espacio para correr y pasear”, apuntó la portavoz de la plataforma vecinal que trabaja por los derechos de los perros, Àngela Coll.

A lo largo de la marcha, que se inició en plaza de la Universitat, los manifestantes entonaron gritos de “Queremos soluciones, no prohibiciones” y “Los parques serán siempre nuestros”, en alusión a los 79 parques y jardines de la ciudad donde los canes tienen totalmente prohibida la entrada. La protesta finalizó en la plaza de Sant Jaume con la lectura de un manifiesto que instaba a Colau, a ser pet friendly y a aportar “soluciones”. Los asistentes pegaron los carteles reivindicativos en las vallas que rodean el consistorio.