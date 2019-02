Los Mossos investigan la muerte de una mujer en la playa en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra investigan las causas de la muerte de una mujer hallada sin vida la madrugada de este domingo en la playa del Somorrostro, en el barrio de la Barceloneta de Barcelona. La policía autonómica ha abierto una investigación para determinar las causas de la muerte, que fue violenta pero se desconoce si se debe a la acción de otra persona.

Fuentes policiales aseguran que todas las hipótesis están abiertas y que hasta que no se practique la autopsia al cadáver no se podrá saber si la muerte fue solo violenta o criminal. Los Mossos no han facilitado la identidad ni la edad de la mujer, que fue hallada en la arena, a la altura del hospital del Mar y de las discotecas que hay antes del puerto Olímpico.

El cadáver fue encontrado pasadas las tres de la madrugada en la arena, en una zona de ocio nocturno tras recibir la policía un aviso sobre la presencia, desde hacía varias horas, del cuerpo de una mujer inmóvil en la playa.