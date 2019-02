Diversas y visibles también en el deporte

A pesar de que existen desde 2016 dos leyes en la Comunidad de Madrid que garantizan los derechos de las personas LGTBIQ (Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación y Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia), la Federación Madrileña de Fútbol no permitía a la jugadora Alba Palacios –al inicio de esta temporada– competir como federada con el equipo femenino de Las Rozas C.F. Su género sentido no se correspondía con el que indicaba su documento nacional de identidad. Gracias a los reportajes publicados por varios medios de comunicación, entre ellos EL PAÍS, la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad se hizo eco de su historia e inmediatamente le expidió un documento provisional –a la espera de que reciba un nuevo DNI– que le permitió competir finalmente como “una más”.

Para Palacios, todo ha sido una cuestión de desconocimiento y falta de visibilidad. “Pensaba que nunca iba a poder jugar con ellas como federada porque no sabía que existían estas leyes, no han transcendido socialmente, y tampoco conocía ningún otro caso como el mío en España”, cuenta la futbolista que antes de 2017 jugaba bajo el nombre de Álvaro. “Por eso es tan importante visibilizar la diversidad en el deporte y crear referentes que nos ayuden a normalizarla”, añade.

Con esta premisa, el Gobierno regional y la asociación Deporte y Diversidad han organizado el I Congreso Deporte y Diversidad, que tendrá lugar el 15 y 16 de febrero en la Sala El Águila y con el que se pretende analizar las necesidades, derechos y demandas de todas aquellas personas y colectivos excluidos en el deporte. “Hay que normalizar lo que es normal, defender los derechos de este colectivo que, en definitiva, son los derechos de todos, combatir la discriminación, la violencia, en un ámbito como el deporte que, además, está profundamente asociado con la juventud”, dijo el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Jaime de los Santos, durante la presentación del evento.

Madrid Titanes Club de Rugby, el primer club inclusivo de rugby de España Blanca Imedio

Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en 2015 se produjeron 94 incidentes relacionados con delitos de odio en instalaciones deportivas en España. Otro estudio, del Ministerio de Educación, señala que el 43 por ciento de los adolescentes LGTBIQ acosados ha pensado en suicidarse y un 17 por ciento lo ha intentado alguna vez.

Este primer congreso surge como parte de un protocolo de colaboración firmado por estos dos organismos en 2017 con el fin de adoptar medidas reales que garanticen los derechos de los deportistas pertenecientes al colectivo LGTBI. Desde la firma de este acuerdo, 278 profesionales del deporte madrileño (directivos y entrenadores) han recibido formación específica sobre esta materia.

La futbolista Alba Palacios participará como ponente en el primer día de estas jornadas junto a Jaime Nava, capitán de la selección española masculina de rugby, Gema Hassen-Bey, esgrima paralímpica, y el waterpolista Víctor Gutiérrez. “Mi caso es excepcional, cuando yo me declaré abiertamente gay tuve el apoyo de mis compañeros y entrenadores, pero no todo el mundo tiene esa suerte”, cuenta Gutiérrez. “El deporte abandera muchos valores como el respeto, pero cuando entra el colectivo en juego, estos se diluyen. Debemos luchar por que nuestros derechos sean reconocidos en cualquier disciplina y no solo por los deportistas que nos encontramos en activo ahora, si no por los del futuro”, añade.

Como explicaba durante la presentación David Guerrero, presidente de la asociación Deporte y Diversidad, “el fútbol masculino es uno de los deportes en los que se produce más discriminación hacia el colectivo”. “Hemos intentado contar con la participación de un futbolista profesional para este congreso, aunque fuese heterosexual pero tuviese un discurso sobre diversidad, y no lo hemos conseguido”, se lamentaba. “La tarea del fútbol y de los clubes es la de proteger a sus jugadores para que puedan mostrarse públicamente sin temor. Sin embargo y desgraciadamente, en la liga de fútbol española no hay todavía ningún referente del colectivo. En cambio, en otros países europeos van saliendo”.

En estas jornadas sobre deporte y diversidad también se hablará de perspectiva de género. “Tanto el colectivo LGTBIQ como las mujeres sufren la discriminación de este sistema heteropatriarcal, también en el deporte, con menos visibilidad que los hombres y con salarios mucho más bajos en las mismas disciplinas deportivas”, explicaba Guerrero. En esta ponencia participarán Joanna Harper, la única persona transexual que asesora al Comité Olímpico Internacional en cuestiones de género; Víctor Granado, fundador de Madrid Titanes (el primer club de rugby inclusivo de España); la periodista Paloma del Río y el abogado Sebastián Salinas.

“Por el momento este tipo de medidas son necesarias para garantizar la igualdad de trato por motivos de orientación sexual e identidad de o expresión de género entre deportistas y su entorno. Esperamos que sean replicadas por otras comunidades, y sobre todo que se traslade el debate al ámbito estatal”, concluyó De los Santos.

