La Generalitat pide cerrar la línea de tren donde ocurrió el accidente de Barcelona

Los técnicos de ADIF y los Mossos d'Esquadra siguen trabajando para saber las causas del accidente ferroviario ayer a las seis y media de la tarde en Castellgalí (Barcelona) que ha costado la vida a una maquinista de 26 años, y ha dejado 6 heridos graves, 15 menos graves y 37 leves. El tramo donde los dos trenes chocaron no tiene toda la señalización automatizada, por lo que una de las hipótesis que se maneja es que se produjese un error en el aviso de que uno de los trenes circulaba a contravía. El consejero de Territorio, Damià Calvet, se ha referido a problemas en la señalización automática y en la “comunicación manual” entre los trenes y el centro de control. Calvet ha pedido que no vuelvan a circular trenes por el tramo de la línea R4 donde ocurrió la colisión frontal hasta que no se introduzcan mejoras en la infraestructura. Calvet prevé reunirse con el ministro de Fomento, José Luis Abalos, este sábado en Barcelona. Ábalos ya se ha reunido con la familia de la maquinista fallecida y ha visitado el centro de control de la Estación de Francia para seguir los primeros trabajos de investigación de Adif y de Renfe,

Los agentes están todavía pendientes del contenido de las dos cajas negras de los convoyes que han recuperado ya, y tienen previsto tomar declaración a lo largo de esta mañana al conductor del tren que circulaba de Barcelona a Manresa y que resultó herido de menos gravedad. "Es todavía pronto para poder determinar de forma definitiva las causas del accidente", señalan fuentes de la investigación.

Calvet ha responsabilizado al Gobierno central de lo sucedido. “Este accidente se podría haber evitado con más inversión”, ha afirmado en declaraciones en RAC1 y Catalunya Ràdio. Una queja recurrente que el Govern ya esgrimió en noviembre, cuando otro tren de la línea R4, por las malas condiciones de la vía y los muros de alrededor, descarriló y provocó la muerte de una persona en Vacarisses, además de decenas de heridos.

ver fotogalería Empleados de Aadif trabajan en la zona del accidente, esta mañana. Albert Garcia

Los primeros datos del accidente de ayer apuntan a que un tren de la R12 ocupó la vía contraria a su salida de la estación de Manresa —la vía 1— y circuló durante 7 kilómetros hacia Barcelona hasta que chocó con un cercanías de la R4 la altura de Castellgalí que había partido de Barcelona y se dirigía a Manresa. “No es anormal que un tren circule a contravía, como se dice en argot”, ha indicado un portavoz de Renfe, para tranquilizar a los ciudadanos en referencia a que no es como si se condujese en una carretera en dirección contraria. Ese portavoz se ha referido a una "concatenación de fallos" y ha admitido que “es muy grave un accidente frontal a nivel ferroviario”.

La vía quedará afectada al menos durante todo el fin de semana, y Renfe ha dispuesto ya autocares para cubrir la ruta por carretera. Los técnicos de Renfe ya trabajan para intentar retirar los trenes de la vía, después de que la policía haya terminado sus trabajos en la zona. Se trata del segundo accidente mortal en tres meses en la misma línea, la R4. “Puede ser casualidad, pero lo que se denota es la falta histórica de inversión del Estado en infraestructuras de Cercanías”, ha insistido Calvet.