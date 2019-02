División en el secesionismo sobre las enmiendas a los Presupuestos

La presencia del relator no es la única arista en la mesa de diálogo de los partidos sobre el futuro político de Cataluña. ERC y Junts per Catalunya (la coalición en la que está el PDeCAT) mostraron ayer de nuevo sus discrepancias sobre cómo el contenido de esa mesa —sobre todo en lo que se refiere a los políticos en prisión— puede influir en que finalmente se permita la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado.

La portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, recordó ayer que tanto ERC como el PDeCAT estarían dispuestos a retirar sus enmiendas a las cuentas si se ponía en marcha la mesa de partidos. Para ello, dijo Artadi, sería necesario que hubiera, a parte del relator, un cronograma y un plan de trabajo, en el que se tiene que incluir el derecho a la autodeterminación. Las enmiendas se pueden retirar justo antes del debate en las Cortes, el próximo miércoles, un día después de que comience el juicio a los líderes del procés.

El presidente del grupo de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, dijo el pasado lunes que no era suficiente con ello y condicionó la retirada del veto en el Congreso a que cese “la represión” contra el independentismo. “La enmienda a los Presupuestos ha venido para quedarse”, dijo Sabrià. Los republicanos registraron el pasado martes el texto en el Congreso y evitaron quitarle fuerza abriéndose tan fácilmente a un acuerdo.

Desde Junts per Catalunya creen que no “es realista” la posición de su socio de Govern. “No sé qué quiere decir el fin de la represión, pero no llegará en dos semanas; si es frenar el juicio al procés es poco realista”, dijo Artadi. La portavoz se inclina porque “la represión al independentismo” haga parte del orden del día de la mesa de partidos.