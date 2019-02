Directo | La huelga de taxis en Madrid: los taxistas esperan una respuesta de la Comunidad

EL PAÍS

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha pedido "rebajar la tensión y el uso de la fuerza" en el conflicto abierto entre el sector del taxi y los vehículos de alquiler con conductor (VTC). "No es adecuado que se bloqueen ciudades ni que se utilice el abuso, la violencia y el enfrentamiento como armas para enfrentar", indicó el ministro, que considera que la solución "no será sencilla" y requerirá que ambas partes "cedan mucho". "No se pueden poner soluciones fáciles a situaciones que no han sido encaradas en todos estos años", aseguró Ábalos durante su intervención en un foro informativo organizado por Las Provincias. A su juicio, esta situación se generó por la aparición de las plataformas digitales, que se beneficiaron de la liberalización del sector en 2009 y de la falta de previsión para acometer este nuevo escenario. No obstante, el ministro llamó a "rebajar toda tensión y el uso de la fuerza". "No me parece que el abuso, la violencia y el enfrentamientos sean armas para afrontar un conflicto de estas características. Ni unos deben hacer eso ni otros la campaña para desgastar", ha señalado. A su juicio, hay que encarar esta situación "desde la racionalidad" y, por ello, considera que la solución "no será sencilla" porque "habrá que ceder mucho" y tendrán que producirse espacios de transición. (Europa Press)