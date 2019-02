Activistas de la ANC ocupan la sede de la Comisión Europea en Barcelona

Una veintena de activistas de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) han ocupado este viernes por la tarde la sede de la Comisión Europea en Barcelona, para entregar una carta dirigida a Jean-Claude Juncker, presidente del ejecutivo comunitario, para denunciar la que califican de "violación grave de derechos humanos" en Cataluña. A las 19.00 horas, la ANC había convocado un acto en los Jardinets de Gràcia como protesta por el traslado a Madrid de los presos independentistas que serán juzgados por el 1-O, pero una hora antes la entidad ha activado su acción sorpresa, en la que 21 miembros de la organización han entrado en la sede de la Comisión Europea, en el Passeig de Gràcia. La entidad ha anunciado que piensan pasar dentro toda la noche.

Los manifestantes han colgado en el balcón de la sede de la Comisión Europea en Barcelona una pancarta en inglés con el lema "La autodeterminación es un derecho, no un crimen" y han añadido un crespón negro a la bandera europea que ondea a su lado. La irrupción de los activistas en las oficinas de las instituciones europeas en Barcelona se ha desarrollado pacíficamente, según fuentes de los Mossos. Los diputados de Junts per Catalunya no han acudido al final a la protesta. Otro grupo de manifestantes se ha desvinculado de la protesta y ha lanzado pintura y petardos contra la sede de la Fiscalía. Según la Guardia Urbana, en las movilizaciones han participado unas 4.000 personas.

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha explicado que con esta acción pretenden trasladar a Juncker una carta en la que le advierten de "todas las vulneraciones de derechos fundamentales que se están produciendo" en Cataluña contra el independentismo, a las puertas del "juicio de la vergüenza" en el Tribunal Supremo. Según Paluzie, la UE "no puede quedarse impasible" ni tampoco puede "tolerar que conviertan en un delito el ejercicio del derecho a la autodeterminación" de Cataluña, porque "lo que está pasando aquí es tan grave como lo que está pasando en Polonia o Hungría".

En la carta, la ANC pide a la Comisión Europea que "inicie los procedimientos para activar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, para privar al Estado español de sus derechos de voto y de representación". Entre los centenares de personas que se han ido concentrando en el Passeig de Gràcia, frente a la sede de la Comisión Europea, respondiendo así al llamamiento lanzado por la ANC a través de las redes sociales, se encuentra el cantautor y exdiputado de Junts pel Sí Lluís Llach, que ha tomado la palabra ante los manifestantes.

La ANC pide a Juncker que active el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea que privaría a España de su derecho de voto y de representación

Llach ha advertido de que, con el juicio del 1-O y el conflicto político en Cataluña, "están en juego las democracias europeas", por lo que Bruselas "no puede mirar hacia otro lado". "Ante el ensanchamiento del fascismo en todos los frentes europeos, Cataluña es un bastión importantísimo de defensa ciudadana", ha recalcado Llach, que ha emplazado a los catalanes a "persistir para ganar paso a paso la libertad que merecemos como pueblo" y ha cantado L'estaca. Los manifestantes han colgado en el balcón de la sede de la Comisión Europea en Barcelona una pancarta en inglés con el lema "La autodeterminación es un derecho, no un crimen" y han añadido un crespón negro a la bandera europea que ondea a su lado. EFE