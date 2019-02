“Entrenar no es solo hacer deporte, también descansar y comer bien”

Pablo del Barrio (Madrid, 1992) quiso dedicarse a la actividad física desde pequeño. Estudió Ciencias del Deporte en la Universidad, se especializó en entrenamientos personales y en los más de seis años que lleva dedicándose a ello ha comprobado que cada vez más gente se siente arrastrada por la fiebre por el fitness. Sus clientes le contratan a las 6 de la mañana, durante el descanso de la comida o ya por la noche, al salir de la oficina. La recomendación que hace para todos es practicar ejercicio a diario —puede ser nadar, caminar, montar en bici o subir escaleras— y dormir y comer bien. Quien adopte estos hábitos, asegura, será una "persona nueva".

¿En qué consiste el trabajo de un entrenador personal?

Un entrenador personal te impulsa, te motiva, te compromete con la actividad física y lo hace de forma personalizada. Es importante que una persona te recuerde todas las semanas la importancia que tiene el esfuerzo que estás haciendo.

Para mucha gente es difícil sacar tiempo para el deporte...

Todo está en la motivación. Tengo clientes que piden entrenamientos antes de ir a trabajar y después de entrenar se duchan y van corriendo al trabajo. Hay quien tiene un descanso de dos horas en el parón de la comida y aprovecha ese rato para entrenar, y quien prefiere a última hora. Practicar ejercicio de manera adecuada te cambia la vida.

¿Cómo es ese cambio?

Quien integra el deporte en su rutina semanal tiene muchos beneficios. Es muy importante a nivel mental. Autoestima y seguridad mejoran muchísimo, la confianza también. Lógicamente, mejora la salud. Las personas que pasan de ser sedentarias, de no tener ningún contacto con la actividad física, a introducir este hábito lo notan, sobre todo, a medio plazo.

¿Qué hace cuando alguien empieza a entrenar con usted?

Doy mucha importancia a la entrevista inicial. Cuando llega un cliente, hablamos por teléfono y concertamos una primera cita para saber el historial deportivo, si ha sido practicante habitual de deporte, si ha practicado alguna disciplina en concreto, y cuáles son sus objetivos. Es decir, cuál es el punto de partida y dónde quiere llegar. Sabiendo eso, establecemos objetivos a corto, a medio y a largo plazo.

¿Qué le pide la gente?

Hay de todo. Está el deportista que quiere bajar dos segundos en una prueba de 100 metros y quien quiere bajar 10 kilos en dos semanas, que es imposible.

¿Vivimos un momento de fiebre por el fitness?

Afortunadamente, creo que estamos en un momento en que se da mucha importancia. Digo afortunadamente no pensando en el sector al que me dedico sino porque creo que la sociedad cada vez es más consciente de la importancia que tiene la actividad física en relación con la salud.

Trabaja un concepto de salud integral, ¿qué hay que hacer para llevar una vida sana?

Es un plan completo. Es muy importante la nutrición y el descanso. Cada vez tenemos menos tiempo para descansar, para comer, para cocinar sano... dedicamos muchas horas al trabajo. Es muy importante extender la concepción del entrenamiento global, que no es solo ir al gimnasio, no es solo ir a correr, no es solo entrenamiento personal: es descansar y comer bien, tener buenos hábitos de vida.

De ahí el nombre que eligió...

Elegí el nombre takeithealthy porque así entiendo que hay que tomarse la vida, de una manera saludable y que nos lleve a un bienestar global.

¿Qué opina de los suplementos para deportistas?

La concepción que yo tengo del deporte y de la actividad física va ligada a la salud. Hay ciertos suplementos y complementos alimenticios que se dirigen más al rendimiento deportivo que a la salud. Cuando algo beneficia el rendimiento pero empeora la salud, para mí deja de tener relación con el deporte y la actividad física.

Comparta algunos consejos de vida saludable válidos para todos.

Lo recomendable es practicar actividad física al menos dos horas al día. Eso no quiere decir que tengamos que ir dos horas al gimnasio a diario, pero sí que hagamos actividad física. Recomiendo caminar media hora para ir al trabajo y media hora para volver. Después, ir a nadar 45 minutos y aprovechar los otros 15 minutos subiendo y bajando escaleras.

Para muchos será demasiado. ¿Puede ser progresivo?

Sí, yo animo mucho a mis clientes a ir introduciendo pequeños hábitos para que esos pequeños hábitos lleven a tener un modelo de vida distinto, más saludable. Por ejemplo, les pido que vengan andando o en bicicleta al local en el que realizamos los entrenamientos personales en vez de venir en coche o autobús. Quien tenga posibilidad de ir al trabajo caminando debe hacerlo por su salud. Son cosas que vamos sumando y van construyendo otra persona nueva.

"Tener estudios es fundamental para un entrenador personal" Pablo del Barrio subraya que confiar en un determinado entrenador personal es una decisión importante. Defiende que la formación es indispensable en su sector —además de la carrera, tiene un Máster en Educación Física, otro en Preparación Física y decenas de cursos de nutrición y de entrenamientos personales, algunos en Estados Unidos—. "Un entrenador personal tiene que ser un profesional de la actividad física. Trabajamos con personas, con salud. No vale que cualquiera vaya dando consejos". Una mala elección puede provocar lesiones.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram