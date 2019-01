Purificación Causapié no se presentará a las primarias del PSOE en Madrid

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha explicado este jueves en rueda de prensa en el Palacio de Cibeles que no concurrirá a las primarias en las que el PSOE-M designará a su candidato en la capital pero que sí quiere formar parte de las listas electorales y seguir en la política madrileña, aunque no ha revelado si como concejal o como diputada autonómica.

"Efectivamente, ante la expectación que había no me voy a presentar a las primarias del PSOE al Ayuntamiento de Madrid tal y como ya le había manifestado al secretario general del partido en Madrid. Dije que si había una propuesta avalada por el presidente del Gobierno, por la Ejecutiva Federal, yo no me presentaría a las primarias. Eso ha sucedido y por tanto no voy a presentar mi candidatura", ha dicho Causapié sobre una decisión que adelantaba a primera hora la cadena Ser.

La concejal madrileña ha indicado que no va a decantarse por ninguno de los dos precandidatos al proceso interno conocidos hasta la fecha, el exseleccionador de baloncesto Pepu Hernández, avalado por Pedro Sánchez, y el exalcalde de Fuenlabrada Manuel de la Rocha.

Ante preguntas acerca de los rumores que la situaban integrándose en la plataforma de Manuela Carmena ha dicho que lleva muchos años militando en el PSOE. "Creo que es el partido que representa la mejor izquierda de España y Europa", ha dicho. Y ha resaltado que lo importante es que el PSOE-M tendrá primarias y sus militantes “podrán elegir a su candidato”.

Causapié descarta formar parte ahora del equipo de alguno de los candidatos. "Es importante mantener una distancia y seguir haciendo mi trabajo". No obstante, ya está pensando en su futuro político a partir del 26 de mayo. "Quiero estar, quiero plantear esa candidatura en una de las listas y quiero seguir trabajando y representando al PSOE si mis compañeros y mi partido quiere apoyarme estaré ahí", ha dicho.

Además, la portavoz socialista ve "perfecto" que ediles como Ramón Silva, Mar Espinar o Mercedes González se hayan decantado ya por Pepu Hernández ya que "saben muchísimo" de Madrid y pueden aportar en campaña, aunque ha subrayado que como portavoz ella se queda al margen.

