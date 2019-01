El Govern refuerza el transporte público después de tres días de huelga de taxistas

Los taxistas han cedido dos carriles de la Gran Via a los corredores de la carrera de Sant Antoni Moritz.

La Gran Via de Barcelona despertaba este domingo cortada durante el tercer día de huelga indefinida de los taxistas después de que la noche anterior rechazaran en asamblea la última oferta de la Generalitat. Algunos de los concentrados han dormido en sus vehículos y desde primera hora de la mañana han despejado varios carriles para permitir el paso de la carrera Moritz-Sant Antoni. Mientras que la avenida Diagonal, en la que desde la tarde del sábado se apostaron decenas de coches VTC, amanecía despejada. Al mismo tiempo, el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha asegurado en RAC1 que reforzará el transporte público para garantizar la movilidad.

Cuando los corredores más rápidos alcanzaban la Gran Via, Esther Cordero de 52 años, taxista desde hace 31, llevaba más de seis horas en su coche. “He llegado a las 4.00 para que otros compañeros se pudieran ir”, comenta. Cordero cuenta que ha pasado la noche en el interior de su vehículo, abrigada con una manta. “Ha venido alguno a insultarnos, porque la imagen que se está dando a la opinión pública es la de que no queremos adaptarnos. Y no es eso, estamos defendiendo un sistema público”.

Entre aplausos a los corredores y parapetado en la puerta del maletero de su taxi, Óscar Oliver de 46 años y una década en el oficio critica la postura del Govern: “Se nos está dando la espalda para favorecer el capital especulativo que viene a quedarse con todo. Son multinacionales que tienen muchísimos recursos y acaban privatizando servicios públicos, y al final lo terminará pagando el ciudadano”.

Siguiendo unos metros por la Gran Via, Daniel Núñez de 44 años grababa con el móvil la fila multicolor de los atletas. Según cuenta, a él le ha tocado vivir “la peor época del taxi”, puesto que entró en el sector del taxi hace tres años. “La culpa fue del Gobierno central, que empezó a abrir la puerta. Después todo han sido promesas y más promesas de los distintos gobiernos que acaban en un callejón sin salida”, apunta Núñez.

Esta mañana, el consejero de Territorio ha asegurado que se reforzará el transporte público y que hay prevista una nueva reunión con los taxistas el martes. “He pedido a mi equipo que estudien cómo reforzar el transporte público para garantizar mañana lunes la movilidad. Barcelona y Cataluña no se pueden permitir ningún trastorno para la economía”, ha declarado Calvet. Además, dejó un mensaje al primer teniente de alcalde de Barcelona: “A Gerardo Pisarello le diría que criticarnos a nosotros y echar balones fueras es muy fácil. Le pido que concrete. Si quiere las 12 horas, que lo diga”.