Teatro caníbal y musicales hipócritas

CINE. Milicianas

Una fotografía y un diario son el punto de partida de la investigación que dio lugar a este documental. Cinco milicianas aparecen retratadas en esa instantánea, cinco mujeres cuya historia ha sido desvelada gracias a la investigación emprendida por los directores del filme, Tània Balló y Jaume Miró. Todas ellas participaron en el fallido desembarco republicano en Mallorca, tras el cual fueron capturadas, torturadas y finalmente fusiladas en Manacor por las tropas franquistas el 5 de septiembre de 1936, poco después de que la famosa fotografía fuera tomada.

Cuándo: 22, 23 y 24 de enero. Dónde: Cineteca Madrid (Plaza de Legazpi, 8). Precio: 3,50 euros

Imagen tomada del documental 'Milicianas', de Tània Balló y Jaume Miró

TEATRO. Una humilde propuesta, de Jonathan Swift

En 1729, Jonathan Swift escribió un ensayo que muchos de sus contemporáneos criticaron por su excepcional "mal gusto". No captaron la ironía que había detrás de Una humilde propuesta, obra en la que el escritor irlandés proponía acabar con el problema de la pobreza haciendo que los campesinos vendieran a sus bebés a los propietarios de las tierras para que estos se los comieran. Bajo esta sátira "caníbal", subyacía una dura crítica a la explotación del pueblo. Laila Ripoll y Mariano Llorente han hecho una adaptación escénica del ensayo de Swift, que se puede ver este mes sobre el escenario de El Pavón Teatro Kamikaze.

Cuándo: Del 16 de enero al 3 de febrero. Dónde: El Pavón Teatro Kamikaze (c/ Embajadores, 9). Precio: 16 euros

Momento de la obra 'Humilde propuesta'.

HUMOR. Persona

Malena Pichot, Charo López, Ana Carolina y Vanesa Strauch son, sin lugar a dudas, cuatro de las humoristas más brillantes de Argentina. En sus shows, cargados de ironía y acidez, estas cuatro cómicas hablan de feminismo, acoso, sexualidad, estereotipos o relaciones de pareja, provocando risas e incomodidad a partes iguales. Convencidas de que pueden cambiar el mundo con el humor como arma, esta semana llegan a Madrid con su espectáculo Persona, un stand up a cuatro voces que ellas definen como "travesti y un poco musical hipócrita".

Imagen promocional del show 'Persona'.

Cuándo: 23, 24 y 27 de enero. Dónde: Teatro Maravillas (c/ Manuela Malasaña, 6). Precio: 20 euros

MÚSICA. Micah P. Hinson

La gira del estadounidense Micah P. Hinson recala este jueves en la sala Changó, donde presentará al público madrileño su último trabajo: When I Shoot At You With Arrows, I Will Shoot To Destroy You. Esta vez, su paso por España será aún más especial, puesto que fue aquí donde encontró la inspiración para este álbum, concretamente en la catedral de Santiago de Compostela, donde pudo contemplar una estatua del santo con los 24 músicos del Apocalipsis. De hecho, para grabar el disco, el artista se rodeó de una banda a la que simbólicamente bautizó como "The Musicians Of The Apocalypse". Si un día de estos de verdad llega el Apocalipsis, es tranquilizador saber que, al menos, contaremos con una banda sonora firmada por el gran Micah P. Hinson.

Cuándo: 24 de enero a las 21.00. Dónde: Changó Club (c/ Covarrubias, 42). Precio: 18 euros anticipada, 23 euros en taquilla

ÓPERA. El sueño de una noche de verano

La adaptación libre y operística de la famosa obra de Shakespeare El sueño de una noche de verano, que a partir del 25 de enero podremos ver en el Teatro de la Zarzuela, combina algunos de los elementos originales de la célebre comedia con algunas licencias, como la aparición en escena del propio Shakespeare o la de personajes procedentes de otras obras del dramaturgo. Con música de Joaquín Gaztambide y dirección de escena de Marco Carniti, esta propuesta nos invita a acercarnos a un clásico de la literatura universal con una mirada nueva.

Cuándo: Del 25 de enero al 10 de febrero. Dónde: Teatro de la Zarzuela (c/ Jovellanos, 4). Precio: De 5 a 50 euros

MÚSICA. Kokoshca + Hidrogenesse

La banda navarra Kokoshca —que toma su nombre del pintor expresionista austriaco, con alguna que otra letra modificada— lleva más de una década sobre los escenarios y, a lo largo de todo este tiempo, ha evolucionado desde el dúo original formado por Amaia Tirapu e Iñaki López, a un trío y finalmente a un cuarteto que, ahora, presenta su séptimo trabajo: El Mal. El que seguramente sea su disco más rotundo, sonará en directo el próximo sábado en Joy Eslava con unos teloneros a la altura, los inigualables Hidrogenesse, que también estarán presentando algo: su nuevo sencillo Claro que sí.

Cuándo: 25 de enero a las 20.00. Dónde: Joy Eslava (c/ Arenal, 11). Precio: 12 euros anticipada, 15 euros en taquilla

MÚSICA. Shabazz Palaces

Imagen promocional del grupo de música Shabazz Palaces.

El dúo Shabazz Palaces inaugura este mes en Conde Duque un ciclo de sesiones de escucha activa, que se irán sucediendo en el centro hasta el próximo mes de abril. Este ciclo pretende fomentar entre el público el hábito de escuchar música en directo, dejando a un lado categorías y etiquetas, y facilitando el descubrimiento de nuevos artistas. Shabazz Palaces es uno de los grupos más interesantes del panorama musical contemporáneo. Compuesto por el rapero Ishmael Butler y el multinstrumentista Tendai Maraire, son conocidos por sus discos experimentales de hip hop avanzado. Sin duda, una acertada elección para esta primera sesión de escucha conjunta y abierta.

Cuándo: 26 de enero a las 20.30. Dónde: Centro Cultural Conde Duque (c/ Conde Duque, 11). Precio: 12 euros

INFANTIL. El Hombre Rama y la escoba voladora

Una rama puede parecer insignificante, pero la película de animación de Jeroen Jaspaert y Daniel Snaddon —creadores de la maravillosa adaptación al cine de El Grúfalo— nos demostrará que no lo es en absoluto. El Hombre Rama es el protagonista de esta fascinante historia llena de aventuras, amigos inesperados y brujas simpáticas que viajan por el mundo a lomos de una escoba voladora. Un cuento entrañable y divertido para toda la familia.

Cuándo: 26 y 27 de enero. Dónde: La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2). Precio: 3 euros

Imagen promocional de 'El hombre rama y la escoba voladora'.

