ERC permite tramitar la unión del tranvía pero el PSC se descuelga

En la novela por entregas que es el proyecto de la unión de las redes del tranvía de Barcelona por la Diagonal hay capítulos cuyo desenlace parece cantado pero dan un vuelco por sorpresa. Como ayer, en la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento. Y habrá que ver el último capítulo, el próximo viernes 25 en el pleno, cuando habrá desenlace sobre el segundo intento del Gobierno de la alcaldesa Ada Colau de sacar adelante el proyecto, que fue una de sus principales promesas electorales. La cuestión está en manos de los grupos municipales de ERC y el PSC.

Los republicanos, que en abril pasado tumbaron el proyecto pese a llevarlo en el programa electoral, desvelarán si han cambiado de opinión y hasta ahora se han hecho de rogar, pero con el cambio de candidato a la alcaldía el posicionamiento podría virar. Mientras, ayer los concejales de ERC reservaron su voto en la comisión de Urbanismo que tramitó el expediente.

Pero si Colau ganó apoyo por las filas de ERC, lo perdió por las del PSC. Los socialistas, que siempre han votado a favor, se reservaron también el voto, entre advertencias del concejal Daniel Mòdol, que vino a decir que con este segundo intento la alcaldesa puede quemar el proyecto: “No saben gestionar, no consiguen consenso, lo empeoran”, reprochó el edil tras considerar que Barcelona comú actúa por “tacticismo” queriendo salvar in extremis uno de sus proyectos estrella. Tras una primera intervención muy dura, en la segunda Mòdol aseguró que “el no al tranvía no será por los socialistas”.

Quien durante esta semana sí se ha abierto a votar favorablemente al proyecto ha sido la CUP. Su exigencia es que en el futuro la gestión de la red sea pública: ahora el operador es la empresa Tram. Y el gobierno de Colau ha pedido a la Autoridad Metropolitana del Transporte (con mayoría de la Generalitat) que negocie con la empresa una mayor participación pública en la explotación del servicio hasta el fin de la concesión en 2032 y que los beneficios del aumento de pasajeros que supondría la unión reviertan en lo público. A partir de 2032 el operador será Transportes Metropolitanos de Barcelona. PDeCAT, Ciutadans y PP votaron en contra.