Cine con un recorrido que va mucho más allá de las grandes pantallas

Entre dos aguas, la ficción realista de dos hermanos de San Fernando (Cádiz) a los que Lacuesta ya escrutó en La leyenda del tiempo (2006) y a los que la vida les ha tratado bastante mal, y Les distàncies, en la que Trapé retrata la decepción y la melancolía en un encuentro de viejos amigos, son producciones de presupuestos modestos, no más allá de 750.000 euros. "Son presupuestos de crisis no solo de Cataluña, sino del resto de España, donde ha desaparecido la liga media", resume Lacuesta. Subraya que esa forma de hacer cine con recursos limitados lastra, en general, el peso de la industria del cine en España y se nota en el escenario internacional. El director catalán apunta que, a diferencia de lo que ocurre en los países de nuestro entorno europeo, el presupuesto público para el cine es muy bajo: "Ya no digo Francia, sino comparado con Italia que estamos en una proporción de uno a cuatro. Y no se trata de una reclamación, sino de una constatación". Para Trapé, probablemente la falta de apoyo es una de las causas de que un altísimo número de óperas primas se queden exactamente en eso. Ella ha tardado 8 años en cerrar su segundo largometraje desde Blog (2010) y ahora está enfrascada en el guion de la que será su tercera película. Lacuesta trabaja en dos proyectos, una serie documental para Movistar y otra película.