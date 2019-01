El Parlament abre el día 15 la comisión de investigación del artículo 155 con dos comparecencias

La Comisión de Investigación sobre la aplicación del artículo 155 en Cataluña, que apoyan todos los partidos soberanistas, arrancará el próximo 15 de enero en el Parlament con las comparecencias del catedrático de Derecho Penal Joan Vintró y la de Pau Villoria, comisionado para evaluar el impacto de la suspensión de la autonomía en Cataluña. El órgano empezará su actividad con la duda de si el Tribunal Supremo permitirá la comparecencia el día 22, una semana después, de los seis exconsejeros en prisión preventiva por la causa del procés.

Roger Torrent, presidente del Parlament, ya ha solicitado al Tribunal Supremo que permita la declaración de los políticos, en calidad de testigos, ya sea de forma presencial o telemática. El Supremo aún no ha contestado a esa petición. Fuentes de Junts per Catalunya han señalado que los testigos están obligados por ley a comparecer. La Mesa ya acordó antes de Navidad situar la declaración de los exconsejeros en enero y calculando que fuera antes del inicio de la vista.

Torrent fija una comisión el día que Junts per Catalunya está en Waterloo Junts per Catalunya insistió este lunes en que no renuncia a investir a Carles Puigdemont president y urgió a que se cree la ponencia del reglamento de la Cámara que debe debatir si la investidura telemática es o no viable. Roger Torrent ha decidido hoy fijar esa sesión justo para el día 21 cuando el grupo parlamentario de Junts per Catalunya tiene previsto estar reunido en Waterloo, en Bélgica, con el expresident. La convocatoria podría obligar a modificar el calendario de los diputados.

La Comisión de investigación fue propuesta por los partidos independentistas y por los comunes. El PP y Ciudadanos no piensan participar —de hecho, los dos han instado al Parlament a que sea el mismo el que pida ser de nuevo intervenido— y el PSC se descolgó al constatar los comparecientes que habían sido citados. El socialista Miquel Iceta no quiso este lunes entrar a valorar si el Supremo permitiría la comparecencia de los políticos —"Estará bien lo que decida"—, pero recordó que su grupo no comulga con la comisión. "Cuando vimos que era un instrumento de propaganda independentismo la abandonamos. No ha sido citado ni un secretario general de los departamentos. No quieren saber si funciono bien, mal o regular. Cuando vimos esa manipulación, nos fuimos", dijo.

No es la primera que vez que un político en prisión comparece en una comisión de este tipo. Jaume Matas, expresidente balear, encarcelado, compareció en noviembre por videoconferencia en la comisión de investigación del Congreso sobre la financiación ilegal del PP. Luis Barcenas, el extesorero del PP, hizo lo propio en febrero del año pasado aunque aún no había sido condenado y acudió a declarar de forma presencial.