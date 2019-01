Música con basura reciclada en el Teatro Real

Monedas, latas, tenedores, una paellera en desuso, cajas de galletas, barras metálicas de columpios, correas de reloj... Con esos utensilios se puede llevar a cabo un concierto, como ha demostrado este miércoles la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, un barrio marginal construido sobre un vertedero de basura en Asunción (Paraguay). "Aunque parezca mentira, con esto vamos a hacer música esta noche. La basura suena bien", ha asegurado poco antes de comenzar su director, Favio Chávez, mientras mostraba una de las violas usadas por la banda.

Y no ha tardado mucho en demostrarlo. Las caras de las más de 1.700 personas que llenaron el Teatro Real mostraron su asombro mientras la pequeña Arami, que ha visitado España por primera vez como miembro de la orquesta y fue la encargada de ejecutar un solo de violín de la canción de Coldplay Viva la Vida con un sonido que poco tenía que envidiar al de un instrumento normal. A partir de esos elementos sacados de la basura, los jóvenes músicos de entre 11 y 25 años han podido construir guitarras, violines, saxofones e incluso un gong.

Inspirado en el tradicional concierto de Año Nuevo de Viena, en él han tenido cabida temas de todos los estilos, desde lo más clásico con la novena Sinfonía de Beethoven hasta el rock de los Beatles o AC/DC, pasando por la banda sonora de Misión imposible, entre otras composiciones. La orquesta, fundada hace cinco años, ha ofrecido de la mano de Ecoembes este concierto solidario a favor del cuidado del medioambiente y de la integración.

Melendi y Los chicos del coro

En esta ocasión, los jóvenes músicos paraguayos han estado acompañados por Melendi, que ha interpretado con su acompañamiento el tema Destino o Casualidad. “En tiempos tan complicados en que la envidia y el egoísmo mueven el mundo, que te enseñen algo que debería ser obvio es necesario. Lo que hacéis vosotros es inspirador”, ha reconocido el cantante asturiano al finalizar su actuación.

También han participado en el espectáculo Los Chicos del Coro, que han cantado las canciones de la película, y el tenor José Manuel Zapata. que ha ejercido de maestro de ceremonias. “La mayoría de ustedes, mientras se celebraba el concierto de Año Nuevo, estaban en la cama haciendo la digestión de la cena de la noche anterior. Por eso hoy tienen una segunda oportunidad", ha comentado el tenor al hilo de la economía circular, provocando las carcajadas entre los asistentes al espectáculo.

Junto a ellos, ha colaborado también otro grupo que forma parte de la iniciativa de Ecoembes llamada La Música del Reciclaje. Una orquesta formada por más de 100 niños y niñas de Madrid de entre siete y 15 años en riesgo de exclusión social del colegio público Núñez de Arenas, la residencia materno-infantil Villapaz y la residencia infantil Vallehermoso. “Por desgracia, las oportunidades, al contrario del talento, no están repartidas. Son unos chicos talentosísimos que solo necesitaban un instrumento a su alcance para demostrarlo”, ha asegurado su director antes de tocar temas como The Lions Sleep Tonight, de The Tokens o el villancico Campana sobre campana, al ritmo que marcaban las palmas del público asistente.

El broche final, como no podía ser de otra forma en un concierto de Año Nuevo, ha llegado con la interpretación de la Marcha Radetzky, de Johan Strauss, y con una novedosa y sorprendente versión de Highway to Hell de AC/DC que ha coreado el público asistente poco antes de despedir, en pie y con varios minutos de aplausos, a los músicos.

Todo el dinero recaudado con la venta de entradas de este concierto y del celebrado el pasado 28 de diciembre en el Auditorio Mar de Vigo se destinará a íntegramente a la orquesta, cuyo objetivo es continuar con el proyecto social en Cateura y poder, así, seguir dando segundas oportunidades a los materiales que se desechan a diario, y a los niños más desfavorecidos.

