Reivindicación de la danza

El festival internacional Madrid en Danza despide su 33ª edición con la Gala de Danza Española (28 de diciembre, a las 20.00 en los Teatros del Canal), un espectáculo dirigido por Aida Gómez en colaboración con algunos de los mejores coreógrafos y bailarines del país como María José Ruiz Mayordomo, Daniel Doña, Manuel Segovia, Christian Lozano, Marco Flores, Rubén Olmo y Eduardo Guerrero. “Hacía mucho tiempo que no hacíamos algo así para la danza española”, dice Aida Gómez, también al frente del festival. “Un esfuerzo de todos los bailarines y coreógrafos que han cuadrado sus agendas para estar esta noche aquí y participar de este evento”, añade.

Como explica Gómez, este espectáculo de danza “tendrá muy presente la palabra, por ser un elemento poético que permite generar matices y contrastes y que complementa perfectamente el movimiento de los bailarines”. La música es otro aspecto clave de la gala: “La selección del repertorio es una reflexión sobre el género y un homenaje a músicos emblemáticos como Enrique Granados, Manuel de Falla o Isaac Albéniz”.

Esta gala de clausura es, además, una presentación. “Con este espectáculo, celebramos la reciente creación de la Academia para la Difusión de la Danza Española”, dice Gómez. Esta organización sin ánimo de lucro velará por la recuperación, la defensa, la difusión y la conservación de la danza española que, según la directora, “se encuentra en un momento crítico”.

“Es una pena que nuestro estilo de danza, tan singular y rico, no tenga el reconocimiento que se merece y no se cuide”, opina Gómez. Y continúa: “Programar espectáculos de danza en España es muy costoso: ya no salen apenas compañías grandes y los bailarines que terminan sus estudios de conservatorio no encuentran aquí un lugar para seguir desarrollando su carrera”. A pesar de ello, la directora del festival se muestra optimista con la reciente publicación en el BOE del inicio del expediente para la inclusión de la Danza Española en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial.

Madrid en Danza ha organizado también una Jornada de Debate y Reflexión sobre el Estado actual de la Danza Española (29 de diciembre, de 10.00 a 14.30 en Teatros del Canal; entrada libre hasta completar aforo).

Otro de los espectáculos que completa esta recta final del festival es Les Nuits Barbares ou les premiers matins (el 29 de diciembre, 20.00; y el 30 a las 19.00), de la aclamada compañía de Hervé Kouvi. Esta pieza de Herve Kouvi, que se enmarca en un proyecto orientado hacia el Mediterráneo compuesto por otras tres obras más, embarca al espectador en un viaje onírico a través de un homenaje a los pueblos bárbaros olvidados, acompañado por los réquiems de Mozart y Fauré y una fusión de música tradicional africana con estilos como el hip-hop y la capoeira. “Quiero mirar al Mediterráneo, que contiene tanta luminosidad que ciega como un secreto extraviado. El secreto de nuestro destino y de nuestro deseo común perdido. Y a nuestra historia, que durante más de 3.000 años ha sido testigo de incontables culturas, cuyas diferencias nos han unido. Seamos argelinos, españoles, franceses o griegos, somos principalmente mediterráneos”, explicaba sobre su espectáculo el coreógrafo francés.

El joven bailarín y creador Cristian Martín será el encargado de cerrar el festival con su pieza SER (30 de diciembre a las 21.00 en la sala Cuarta Pared). En este espectáculo, Martín representa a un ser imaginario que celebra la vida a través de la danza, pero cuyo cuerpo está sujeto a la duda y a la indecisión.

“Nuestro cartel es una apuesta sólida, compacta y amena, acorde a la fidelidad que ha demostrado el público del festival todos estos años”, apunta Gómez, que destaca la participación en esta edición —con 20 espectáculos programados— de compañías internacionales como el Ballet Nacional de China, ImPerfect Dancers Company y The Great Gatsby Ballet.

