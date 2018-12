“Tú no eres nada: no siendo español, los DNI como se dan, se quitan”, dice una mujer racista en una tienda

La mujer que ha proferido los insultos, en una farmacia de Madrid. Es racismo

La organización Es Racismo ha denunciado a través de las redes sociales un caso de xenofobia de una mujer que insulta al trabajador de una tienda en Bravo Murillo, en Madrid. La señora asume que el dependiente no es español -debido al tono de su piel- y le amenaza con quitarle el DNI o el pasaporte. Cuando el hombre le responde que es español, la señora racista asegura que para serlo tendría que "ser de madre y padre español": "Es el ordenamiento jurídico de este país, apréndetelo", se inventa la mujer.

"Tú no eres nada, los pasaportes y los DNI -no siendo español, que no lo eres- igual que se dan se quitan, que te vayas enterando", asegura la mujer. Mientras, el trabajador, situado tras el mostrador y al que no se puede ver en las imágenes, grababa un vídeo que se ha reproducido más de 10.000 veces.

La última denuncia de ataque racista hecha por los compas de @esracismosos llega a los medios. Una señora que, además de racista, es ignorante. "Para ser español tendrías que ser de padre y madre española" https://t.co/ANUBIWYkEf

Enhorabuena a Es Racismo por el trabajo que hace. — Sos Racismo Madrid (@sosracismomad) 26 de diciembre de 2018

El candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, se ha hecho eco de la denuncia asegurando que esta señora no representa a la capital española ni a sus habitantes. "Madrid es una ciudad orgullosa de su apertura. Tampoco representa a mi país: España es un país solidario y moderno. Ni un centímetro frente a quienes quieren devolvernos al blanco y negro", ha escrito Errejón.

Sin embargo, esta organización le ha contestado que el caso "sí que es representativo". "Como personas migrantes y racializadas que habitamos Madrid y el resto del país, te decimos que esto sí es representantivo. En lugar de negar la cotidianidad del racismo que nos violenta y nos mata, reconócela como punto de partida para poder combatirlo. Es racismo institucional", ha defendido Es Racismo en Twitter.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram