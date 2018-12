La marihuana sale por La Jonquera oculta en maletas de autobuses

La marihuana está en auge: crecen las plantaciones y el tráfico. Los narcos, que ya la cultivan en proporciones industriales, saben que La Jonquera (Alt Empordà) es uno de los canales principales de salida de este estupefaciente al resto de Europa. Por eso buscan formas cada vez más sofisticadas de eludir a la policía. Ocultan la droga, por ejemplo, en las maletas que viajan en las bodegas de autobuses de línea que unen Barcelona o Girona con destinos como Niza, Génova, París, Venecia o Milán. No hay un perfil claro para detectar a los portadores. “He visto de todo y a cualquier hora”, afirma el teniente de la Guardia Civil Dani Gómez.

Los narcotraficantes intentan sacar la marihuana del Estado por La Jonquera en todo tipo de vehículos. Según Gómez, jefe de operaciones de la Comandancia de Girona, la han localizado en motos, turismos, furgonetas, camiones, en coches que iban cargados en una grúa, dentro de un ataúd de un coche fúnebre. Y también y especialmente, en autobuses. Este año se han localizado más de una quincena de maletas con marihuana y algunas con cajetillas de tabaco de contrabando. Entre el 10 y el 14 de marzo se localizaron cuatro maletas en autobuses de línea regular a diferentes puntos de Europa; otras cinco entre el 13 y el 20 de octubre. También se localizaron valijas llenas de marihuana en los meses de febrero, abril y julio.

No siempre pueden detener a quien transporta la droga porque, al identificar al dueño de la maleta, este no aparece. Sin embargo, las empresas de viajes se han esmerado en hacer cumplir la normativa que establece que todo conductor debe saber a quién pertenece cada valija. Ahora, las señalan con unas etiquetas que permiten identificar al propietario. Esta colaboración ha beneficiado a las empresas de viajes, que no sufren horas de retraso en las rutas mientras los agentes identifican a cada pasajero, y a la policía, que consigue detener al traficante.

Según el teniente que dirige estos operativos, entre los narcotraficantes no hay una nacionalidad que predomine: han detenido a españoles, chinos, marroquíes, gambianos, italianos, serbios, holandeses, franceses, alemanes y georgianos. “De todos los orígenes y perfil, la marihuana ha roto con todos los estereotipos”, asegura Gómez, que concreta que se han detenido desde adolescentes de 19 años a ancianos de 70 trajeados, minusválidos, o padres con toda la familia.

“Los narcotraficantes se dedican a estudiar cómo trabajamos para hacerlo mejor y conseguir burlar nuestra presencia”, indica Gómez, que detalla cómo localizan droga en parachoques, en el hueco natural de las puertas, en los faros, en los suelos, en el depósito, en dobles fondos o modificaciones en el vehículo, de apertura manual a apertura mecánica con soldadura, “auténticas virguerías”, señala.

También existe otro tipo de narcotraficante, el “Go Fast”: no oculta la droga, sino que la lleva a en el maletero a la vista. Suele ser un piloto experimentado que viaja solo en un coche de gama alta de gran potencia y, si es retenido en un control, se lo salta. “Incluso han saltado sistemas como las cadenas de pinchos, aunque tengan las ruedas pinchadas pueden llegar a hacer centenares de kilómetros”, explica el teniente. Existe un protocolo con Francia para perseguir vehículos, y en casos como estos se activa. A veces se les consigue detener; otras, escapan.

Hasta diciembre de este año, la Unidad Fiscal de la Guardia Civil de La Jonquera ha decomisado 2.329 kilos de marihuana con un valor de venta de 3,2 millones. La cantidad quintuplica los 454 kilos del año anterior. El incremento viene dado, en parte, por el aumento del precio de esta sustancia en la última década: de 892 euros el kilo en 2010 a los actuales 1.393. En este último año también se ha duplicado la cantidad de hachís decomisada por los investigadores. Los decomisos de marihuana, pero también de cocaína y heroína, han supuesto 124 detenciones por delitos contra la salud pública.