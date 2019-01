“Debemos recuperar el madroño en nuestros jardines”

Silvia Villegas es jefa de la unidad de Jardinería y Colecciones Vivas en el Real Jardín Botánico de Madrid. La vida de esta bióloga almeriense de 43 años ha transcurrido entre plantas e invernaderos –sus padres eran agricultores– y su amor por la jardinería y el paisajismo la llevó a ampliar sus estudios en Reino Unido. Desde 2007, considera su trabajo "un auténtico privilegio" y califica a este espacio natural como "un pequeño oasis en medio de la ciudad". Su mayor reto es rescatar del olvido las plantas silvestres de la Península y darlas a conocer al público. "Hay muchas que crecen en el campo y tienen un gran potencial, pero la gente las desconoce", afirma.

¿Prefiere el silencio del Jardín Botánico o el bullicio de otros parques?

El Jardín Botánico es un oasis en el centro de Madrid. Además, es un lugar histórico y, lo que es más importante, es que se ha convertido en un centro de investigación, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Por eso las colecciones que mantenemos en este espacio en un parque urbano no las podríamos tener y esta faceta es la que más me atrae de mi trabajo. La ilusión de cultivar plantas y especies de otros lugares del mundo en un entorno acotado.

¿Cuál es el mayor reto que tiene entre manos?

Mi mayor objetivo y en el que estoy volcada por completo es el uso de plantas silvestres en jardinería originarias de la Península. Las plantas que se ven a diario en el campo tienen un potencial y un valor en jardinería, pero en España no se usan por desconocimiento. En los últimos tiempos el paisajismo en nuestro país está cambiando, pero mucha gente en sus jardines siguen utilizando especies alóctonas, de fuera de aquí.

¿De estas especies olvidadas, hay alguna originaria de la Comunidad de Madrid?

Hay muchas, pero me quedaría con el árbol del Madroño. Este arbusto es una planta buenísima para usarlo en jardinería pero no está extendido. Solo se ve en El Retiro o en algunas zonas específicas en comparación con el romero o la lavanda que los usuarios suelen plantar en el jardín de su casa. Debemos ir ampliando el abanico a otro tipo de especies.

¿Por qué la gente no le da más protagonismo al paisajismo autóctono?

En España no está tan extendido el tema de la jardinería como en el Reino Unido y eso que aquí tenemos unos jardines espectaculares. Por desgracia no le hemos dado el valor que merece al igual que a la figura del jardinero. También hay un déficit en la literatura en esta área del conocimiento. La mayor parte de libros son traducciones del inglés y las condiciones climáticas de esos lugares no son las mismas que las de España.

¿Los visitantes les hacen preguntas sobre el cuidado de sus plantas?

Muchos nos llaman por teléfono o nos mandan correos electrónicos. El problema es que al final es un servicio que, como no lo tenemos incluido, lo hacemos a título personal y en el momento, pero a veces hay tal volumen de preguntas que es imposible contestarlas todas. Sería muy interesante que una persona se dedicara a ello a tiempo completo.

¿En su opinión, cuál es la planta más exótica del lugar?

El drago de Canarias. Lo tenemos en uno de los invernaderos y a la gente le llama muchísimo la atención. También destacaría las orquídeas de tipo epifitas. Los bonsáis también atraen miradas.

¿Cuántos quedan de la donación hecha por el expresidente Felipe González?

Nosotros mantenemos un centenar de ejemplares y nuestra colección principal de bonsáis proceden de esa donación. La rareza de este conjunto es que hay muchos ejemplares de bonsáis originarios de la península Ibérica: como olivos, encinas, etc.

¿Cuántos años tiene el árbol más antiguo?

Parece ser que el árbol más antiguo es el ciprés y tiene más de 200 años porque es uno de los primeros que se plantó en esta segunda ubicación del Jardín Botánico. En un principio se construyó en una zona llamada Migas Calientes, en Puerta de Hierro. Luego se trasladó aquí y coincidió con la época de la Ilustración.

¿Quiénes son más curiosos, los niños o los adultos?

A mí me gustan más los niños [risas]. Las preguntas que hacen son muy interesantes. Suelen buscar las plantas carnívoras. Últimamente me preguntan mucho por las mandrágoras, por la influencia de Harry Potter. En los adultos hay de todo... y es que al final recibimos casi medio millón de visitantes el año pasado. Me encanta pensar que inspiramos a muchos estudiantes de paisajismo y que aportamos nuestro pequeño grano de arena a la sociedad.

Una profesión copada por hombres Silvia Villegas sostiene que en el oficio de jardinero siguen predominando los hombres. "Es un ambiente todavía con una mayor presencia masculina. En el Jardín Botánico de 13 jardineros, cuatro solo son mujeres". En los trabajos donde estuvo en Reino Unido, sin embargo, sí notó una mayor paridad.

