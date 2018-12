El Parlament constata el “fracaso” de la vía unilateral

El Parlament aprobó este jueves una resolución por 64 votos a favor y 61 en contra impulsada por Catalunya en Comú en la que constata el “fracaso” de la vía unilateral por excluir a la mitad de la población y llama a los partidos catalanes a abandonarla “definitivamente”. La votación se produjo en el Pleno monográfico sobre el 6 y 7 de septiembre del año pasado cuando se aprobaron las leyes de desconexión que ampararon el referéndum del 1 de octubre. Los grupos independentistas tienen una mayoría de 70 escaños pero perdieron la votación al no acudir a la sesión tres de sus diputados -Albert Batet, Anna Taula y Maria Sirvent- que viajaron a Suiza para acompañando a Carles Puigdemont en su denuncia ante Naciones Unidas en Ginebra. Cuatro diputados de Junts per Catalunya y uno de ERC no votan.

Al final del Pleno, Gemma Geis, portavoz de Junts per Catalunya, subrayó que su grupo había perdido votaciones por la ausencia de esos parlamentarios. El PSC pidió a los independentistas que dejen de empeñarse en que esa fue la vía correcta e Inés Arrimadas, líder de la oposición, afirmó que los discursos de los independentistas refrendan su versión de que siguen la misma política del anterior mandato.Ciudadanos señaló que en el Pleno demostró que el golpe a la democracia continúa. Los comunes votaron en contra de la unilateralidad pero impulsaron conjuntamente con el bloque independentista una resolución en la que declararon que Cataluña es “sujeto político soberano” y que, por tanto, tiene derecho a la autodeterminación. Además, la Cámara pidió la “inmediata” libertad de todos los políticos independentistas en prisión.

Querella por provocación a la sedición Arrimadas anunció este miércoles que presentaría una querella contra Torra por amparar a los CDR en los "actos violentos" que se pronunciarán este viernes. Carrizosa acudió por la mañana al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pero la querella no se registró y, en principio, se presentará este viernes. Está destinada contra todo el Govern por el delito de "provocación a la sedición" previsto en el artículo 544 del Código Penal en relación con el artículo 18. Los independentistas acusaron a Ciudadanos de querer presentar una denuncia por un "futurible" y de judicializar la política y alimentar el conflicto.

Ciudadanos, el grupo mayoritario de la Cámara, impulso la sesión con la idea de que el "golpe" a la democracia cometido entonces continúa ahora. Ninguna de sus tres principales propuestas fueron aprobadas: que se condenara la sesión del 6 y 7 de septiembre; que se aplique ya el 155 -igual que el PP- y que la Cámara tomara medidas preventivas para evitar los "actos violentos" que según creen sucederán este viernes durante el Consejo de Ministros. Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos, expresó que su grupo ve "con pena" la falta de autocrítica de los independentistas y vaticinó un trágico destino a los catalanes constitucionalistas que viven en Cataluña porque, en su opinión, se les negaría como en Eslovenia la nacionalidad.

Los tres grupos independentistas acusaron a Ciudadanos de "inventar un relato de violencia" que se agudizó después de que Arrimadas anunciara en el hemiciclo que presentaría una querella contra Quim Torra por no frenar a los comités de defensa de la república. "¿Cómo sabe que va a haberlos? ¿Cómo puede presentar querellas por cosas que no han pasado? Si pasa algo es a usted a quien tendríamos que pedir responsabilidades", afirmó Carles Riera, de la CUP. La sesión generó reproches mutuos: los independentistas pidieron a Ciudadanos y PP que dejen de ponerles la etiqueta de violentos y los dos partidos constitucionalistas que dejen de alentar a los CDR. El Pleno reflejó que sigue partido en dos mitades y que el PSC se quedó con su resolución sobre la vía federal.