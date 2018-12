Cualquier problema con el que se enfrenta un gobierno acostumbra a tener su historia y un contexto. La necesidad de ampliar y mejorar el CAP del Raval Nord arranca en 2006 y sigue ahí, cada vez en peores condiciones. El entorno es un barrio de los más densos en una gran ciudad que, a su vez, es la más densa de Europa. Un barrio con uno de los peores indicadores socio-sanitarios de la ciudad. Los doce años transcurridos desde el inicio del problema han agravado la situación, acabando con la paciencia y comprensión de todos los implicados en el tema. Sobre todo del personal técnico y sanitario que día a día convive con estrecheces, mala ventilación y poca adecuación de espacios a sus necesidades. Un magnífico edificio que merece la protección patrimonial que tiene pero en el que los casi cien años transcurridos desde su creación pesan mucho en relación a la calidad del servicio hoy exigida. El Departamento de Salud, que es quien decide sobre las condiciones técnicas que han de cumplir los CAP, exige un nuevo emplazamiento, considerando que la ubicación actual no permite salir del atolladero en el que están.

Muy cerca, a menos de cinco minutos andando, se yergue la potente silueta del Macba. El edificio de Richard Meier, inaugurado en 1995, no acaba de satisfacer las necesidades expositivas del Museo y de la colección de que dispone. Sin embargo, no cuenta con espacio suficiente para mostrar su amplia colección. Necesita crecer. Hace cinco años, el Ayuntamiento cedió el edificio pantalla y el adjunto a la Capella dels Àngels. El Ayuntamiento, que es la institución pública que más contribuye al funcionamiento del Museo, que ha ido ampliando la provisión de recursos en estos últimos años, compensando las restricciones que las demás administraciones han ido ejerciendo, ofreció en su momento la Capella de la Misericòrdia. La cesión obligaba a iniciar los trabajos de ampliación en cinco años y quedaba siempre condicionada a motivos de fuerza mayor.

Salud sigue pidiendo alternativas al deterioro del CAP. El Ayuntamiento ofrece distintos emplazamientos, e incorpora finalmente en esa propuesta Misericòrdia, al considerar que los años transcurridos sin actuar y los motivos de fuerza mayor vinculados a la necesaria ubicación de un centro de atención primaria así lo exigen. En ese escenario estamos. Salud considera que Misericòrdia es el único emplazamiento posible en Raval Nord para instalar el CAP renovado. El Macba y el Departamento de Cultura rescatan la posibilidad de reformar y ampliar el actual CAP en su emplazamiento. Salud lo descarta alegando motivos técnicos, excesiva dilación al precisar la ampliación un cambio en la normativa urbanística, y la no compatibilidad del CAP con la subestación de Endesa prevista en el subsuelo adyacente al CAP y que va a ponerse en marcha en poco tiempo.

¿Es posible ampliar el Macba y mejorar el CAP Raval Nord? La respuesta es sí. No tenemos por qué enfrentar las necesidades del Macba y las necesidades de la población del Raval. Lo importante es que los vecinos del Raval Nord vean mejorada su atención sanitaria, largamente postergada, y que un museo de la significación del Macba no vea limitada su expansión. La solución del dilema exige que los distintos responsables de cada política salgan de su marco específico de competencias y busquen salidas negociadas entre unos y otros, tratando de conciliar intereses todos ellos legítimos. La reacción intuitiva nos lleva a preguntarnos ¿no hay otra opción para el CAP del Raval Nord? La respuesta, por desgracia, es que no. Desde 2006, los diferentes gobiernos han estudiado diferentes opciones de ampliación del CAP actual, mostrándose estas inviables. Ciutat Vella, y el Raval especialmente, encarnan la disputa por el espacio: la necesidad de conjugar las necesidades de vecinos y vecinas con la centralidad de la ciudad. No puede haber más prórrogas a la mejora del CAP.

Desde el Ayuntamiento, trabajando conjuntamente el Distrito, Sanidad y Cultura, estamos dispuestos a buscar alternativas a la ampliación del Macba, si desde la administración competente en el tema consideran que la única solución posible a la mejora del CAP es la Capella de la Misericòrdia. Entendemos que existen soluciones para ello sin postergar nuevamente la mejora del CAP. Y confiamos en que el conjunto de grupos políticos presentes en el Ayuntamiento así lo entiendan.

Gala Pin es concejal de Ciutat Vella.