La Mesa del Parlament rechaza la comparecencia de Torra por apelar a la vía eslovena

La Mesa del Parlament, con mayoría independentista, ha rechazado esta mañana sendas peticiones de Ciudadanos y del PSC para que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, comparezca en el hemiciclo para dar explicaciones sobre su apuesta por la vía eslovena para conseguir la independencia de Cataluña. Los portavoces de las dos formaciones han lamentado la decisión al sostener que Torra debía dar explicaciones a los diputados. El Pleno sí que votará la semana que viene otra comparecencia del president, a propuesta de los socialistas, para abordar las movilizaciones de los trabajadores públicos.

En una comparecencia tras la celebración de la Mesa, Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos, ha agregado que habían cursado la petición para que Torra detallara sus declaraciones y la situación de los Mossos d'Esquadra, que no actuaron contra los comités de defensa de la república durante el corte de carreteras del fin de semana."El separatismo se ha puesto de acuerdo para que no dé explicaciones de algo gravísimo que nos ha conmocionado al aludir a un conflicto bélico", ha afirmado el diputado. "Ni siquiera para tener que disculparse o pedir perdón. Pero no va a poder escapar de nuestra oposición firme". Eva Granados, portavoz socialista, ha agregado que habían formulado la misma petición al recordar que Torra apostó por esa vía además de alentar a las movilizaciones. "La mayoría de grupos no han querido apoyarlo. Tenemos un presidente que no le gustan las leyes", ha señalado.

Los dos partidos constitucionalistas han vuelto a visibilizar sus diferentes estrategias ante el Govern de Torra. Carrizosa ha calificado de "vergonzosa" la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez de enviar tres cartas al Govern para reconducir la situación. "Torra llama la violencia y criminaliza a los policías y la consecuencia es que le envían tres cartas. Debe estar temblando tras salir de la dieta de Montserrat", ha ironizado respecto al ayuno que ha realizado el president durante dos días en apoyo a los presos. "Unas cartas no cambian nada: lo que cambia es que se aplique la CE; que Miquel Buch y Torra no estén al mando de los mossos. Su hoja de ruta pasa por el conflicto bélico y esloveno", ha señalado.

Ciudadanos reclama que el Gobierno aplique el requerimiento constitucional mientras los socialistas rechazan esa vía. La dirección de Ciudadanos culpa a Pedro Sánchez de no actuar contra sus "socios independentistas" porque le permitieron llegar a La Moncloa. "No situamos el debate en independencia o vías eslovenas ni en 155. Lo que quiere Pedro Sánchez y el conjunto del socialismo es hablar de autogobierno. Es imprescindible por parte de los independentistas es dejar de hablar de la unilateralidad".