3.000 motoristas protestan en Barcelona contra el veto en las zonas de bajas emisiones

Más de 3.000 motoristas colapsaron esta mañana el centro de Barcelona manifestándose contra las políticas de movilidad que está llevando a cabo el Gobierno de Ada Colau. Los manifestantes consideran que el Ayuntamiento está criminalizando el colectivo. Los motoristas acusan al Consistorio de querer disminuir las estadísticas de siniestralidad reduciendo el número de motoristas en la capital catalana y aseguran que lo están consiguiendo vetando la entrada en la ciudad a las motocicletas que más contaminan.

3.000 motoristas, según la Guardia Urbana de Barcelona, se concentraron por la mañana en el aparcamiento de la playa Nova Mar Bella de la capital catalana para iniciar una manifestación que —respetando semáforos y normas de circulación— recorrió las calles principales de la ciudad. Los organizadores de la marcha fueron la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas (IMU) y la Agrupación Motera Catalana (AMC). Antes de iniciar la protesta, Juan Carlos Toribio, Coordinador General de la IMU, acusó al gobierno de BComú de no estar “planteando una visión amplia de las capacidades de la motocicleta” como vehículo. “Los problemas de siniestralidad vial en motocicletas no se solucionan reduciendo su uso”, denunció.

A partir del 1 de diciembre, las motocicletas sin etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) no pueden circular por las zonas de bajas emisiones —el perímetro que queda dentro de las Rondas de la capital catalana— en los episodios de contaminación. Para Pere Martínez, de la AMC, la medida no es inocente: “En 2020 las motos que no tengan el distintivo no podrán acceder a la ciudad ningún día. De las 280.000 motos que circulan a diario en Barcelona se reducirá el número un 40%. El gobierno municipal considera que así también, al ser menos, se reducirá la siniestralidad, pero las motos no son el problema sino la solución. Contaminamos mucho menos y ocupamos menos espacio. Si un día llueve se colapsan los transportes públicos y los accesos en coche a la ciudad porque los motoristas dejamos la moto en casa. Imagina cómo será la movilidad en la ciudad sin motos”.

Los manifestantes exigieron a las administraciones que para reducir la accidentalidad se activen y ejecuten planes de “seguridad vial eficaces”. Toribio invitó al gobierno municipal a habilitar “carriles moto” de entrada en la ciudad y que se permita la circulación por el carril Bus en algunas vías para sentirse más protegidos. El coordinador de la IMU aseguró que en toda España fallece un motorista al día y con el recuerdo de los compañeros muertos iniciaron la marcha por calles como Marina, Aragó y Pau Claris.

La manifestación debía pararse en Via Laietana, a la altura de la plaza del Àngel, para rendir homenaje a los motoristas fallecidos en accidente. Los manifestantes pretendían allí dejar la moto en el suelo y así rendir un minuto de silencio en este punto de la ciudad. Cuando iban a acceder a Via Laietana estaba cortada por un centenar de personas que apoyaban la huelga de hambre de los políticos presos por el proceso independentista. Los motoristas se trasladaron su homenaje al Arc del Triomf.