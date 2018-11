Los médicos desconvocan la huelga tras aceptar la oferta del Govern de inyectar 100 millones en la primaria

Medicos de familia protestan en las puertas del Institut Catala de la Salut. En vídeo, los médicos de familia desconvocan la huelga. Albert Garcia | atlas

Los médicos de familia de Cataluña han desconvocado la huelga tras aceptar la oferta del Govern de inyectar de forma inmediata 100 millones de euros a la atención primaria. Tras cuatro días de paros con un seguimiento por encima del 60%, el sindicato Metges de Catalunya (MC), convocante de la huelga, ha dado el visto bueno al paquete de medidas urgentes que puso ayer sobre la mesa el Instituto Catalán de la Salud (ICS), que gestiona el 80% de los centros de salud, y que desencallaba uno de los puntos más controvertidos del conflicto: la limitación del tiempo de visita y de las consultas diarias.

Los médicos han renunciado a limitar, de forma sistemática y lineal, el número de visitas a 28 diarias (12 minutos por paciente). A cambio, el ICS se ha comprometido a reducir la sobrecarga laboral de los profesionales y, para ello, ha puesto sobre la mesa un estudio de cargas de trabajo de cada médico de cada centro de atención primaria para estudiar los casos de forma particular. La empresa pública, que el miércoles había propuesto la incorporación de 201 médicos y horas extras remuneradas para reducir la sobrecarga, elevó ayer la cifra a 250 para acercar posturas.

A aquellos médicos que tengan más pacientes en su cupo de lo que le correspondería según el estudio de cargas, se le ofrecerá la posibilidad de realizar horas extras remuneradas para atender el excedente de usuarios. Si lo rechaza, se le reducirá el cupo hasta equilibrar su presión asistencial y ese remanente pasará a otro médico.

Para absorber estas necesidades de la plantilla y reducir la presión asistencial de los facultativos, el ICS cuenta con incorporar estos 250 médicos más, aunque el director gerente del ICS, Josep Maria Argimon, admitió no disponer de ellos de forma inmediata en la bolsa de trabajo. Para cubrir estas plazas, la empresa pública se valdrá de la contratación de médicos extracomunitarios formados en Cataluña, permitirá retrasar la edad de jubilación y pondrá sobre la mesa contratos más estables a los médicos que terminan la residencia.

El ICS también se ha comprometido a duplicar la inversión para cubrir bajas y vacaciones, recuperar el 100% de las bonificaciones por el logro de objetivo y la carrera profesional y mejorar las retribuciones de las guardias y los servicios de urgencias.

El paquete de medidas de 100 millones de euros que el ICS ha ofrecido a los médicos pone punto y final a cuatro días de huelga mayoritaria entre los médicos de atención primaria. El paro entre los facultativos de la sanidad concertada, no obstante, se mantiene. Aunque su huelga ha tenido menos seguimiento y han estado algo eclipsados por los compañeros de atención primaria, los médicos de la concertada también acumulan cuatro días de huelga para reclamar mejoras laborales y retributivas que el nuevo convenio de la sanidad concertada (firmado por CC OO, UGT y Satse), aseguran, no contempla. Las patronales, que son su gestor referente, no se han sentado a ninguna mesa de negociación con ellos.