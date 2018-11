El Ayuntamiento de Madrid fija servicios mínimos del 50% en la huelga de basuras

El Ayuntamiento de Madrid ha fijado en el 50 % los servicios mínimos para la huelga de recogida de residuos convocada a partir del próximo lunes 19 de noviembre, a las siete de la mañana. La medida supondrá que el contenedor de restos y el orgánico se recoja cada 48 horas y el de envases dos veces en semana en toda la ciudad.

El Consistorio establece en el 100% los servicios mínimos para la recogida de los residuos clínicos y hospitalarios, los de los mercados de abastos y galerías de alimentación, la recogida de animales muertos y la basura orgánica de los grandes productores con contenedor marrón, como se detalla este viernes en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

Así, está previsto que en la primera semana se recojan los contenedores naranja y marrón el lunes 19, miércoles 21, viernes 23 y domingo 25 en los distritos de Centro, Arganzuela, Salamanca, Chamartín, Fuencarral-El Pardo, Chamberí, Moncloa-Aravaca, Carabanchel, Usera, Ciudad Lineal, Vicálvaro y San Blas-Canillejas; mientras que en Retiro, Tetuán, Latina, Puente de Vallecas, Moratalaz, Hortaleza, Villaverde, Villa de Vallecas y Barajas la recogida será el martes 20, jueves 22 y el sábado 24.

Respecto a los envases se recogerán el lunes 19 y el viernes 23 en Arganzuela, Chamartín, Chamberí, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Carabanchel, Usera, Moratalaz, Ciudad Lineal y San Blas-Canillejas y el martes 20 y el sábado 24 en Retiro, Salamanca, Tetuán, Latina, Puente de Vallecas, Hortaleza, Villaverde, Villa de Vallecas, Vicálvaro y Barajas.

El Ejecutivo de Ahora Madrid justifica los servicios mínimos en el riesgo para la salud pública que supone tener en las calles residuos tanto del cubo naranja (restos) como del marrón (orgánica) durante más de 48 horas, acreditado por informes municipales. A partir de ese plazo, según fuentes municipales, hay peligro de proliferación de plagas de insectos o roedores además de malos olores por el carácter indefinido de los paros convocados por los sindicatos CCOO, UGT y CGT, ante la negativa de las empresas adjudicatarias a negociar el convenio colectivo caducado desde diciembre de 2017. Entre estas, se encuentran FCC, UTE RM2 (Valoriza, Acciona, OHL, Ascan) y UTE Recogida Sur Madrid (Urbaser, Cespa).

En el decreto firmado por la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, se solicita a los vecinos de la capital que no saquen la basura a la calle los días que no se efectúe la recogida y se destaca que la huelga no coincide con el período veraniego. Con los servicios mínimos del 50 % el Consistorio busca garantizar que "la permanencia máxima de los residuos en la vía pública sea de dos días" y también que se recoja la basura cada dos días.

Fuentes de Medio Ambiente y Movilidad informaron de que el Ayuntamiento "no interferirá en el conflicto entre los trabajadores de recogida de basuras y las empresas adjudicatarias". El 6 de noviembre del año pasado, los trabajadores iniciaron una huelga en el servicio de basuras que se desconvocó un día después, tras aceptar la mayoría de la plantilla la oferta de 69 nuevos contratos indefinidos y una subida del salario base de un 2,6 % de media para el conjunto de los trabajadores.

