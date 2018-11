Entre el genio y la locura

Pedro Izquierdo es un sintecho que vivía en Barcelona y que la guardia urbana multó en 2015 con 4.047 euros por vender en la calle libros que había rccogido de la basura. Izquierdo no lo dudo y creó la obra Esbirros municipales sobre la sanción llenándola de coloristas dibujos en los que no faltaban perros uniformados con enormes porras, un personaje barbudo, seguramente él, lanzando un potente pedo al aire y una inscripción en la que advierte: “Ojo, queridos niños estas son las consecuencias de vender libros de la basura en la ciudad condal”, aunque no ocultó el lugar de la infracción, el día y el importe de la multa. En otra de sus obras puede verse a su fiel amigo Antoñín, un enorme perro que seguro que le acompañaba en las calles, al que representa con una corona de santo sobre la cabeza. “No sabemos dónde está. Se le ha perdido la pista, la última vez que se le vio estaba en Madrid”, asegura la comisaria.